Scomparso da Monterosi, riprese le ricerche di Gabriele Zamparini dopo la telefonata alla famiglia Sono riprese questa mattina le ricerche di Gabriele Zamparini, il 27enne scomparso nel nulla da Monterosi. Ritrovato con le chiavi ancora inserite il suo camion.

A cura di Beatrice Tominic

Gabriele Zamparini.

Una telefonata ai familiari in cui ha fatto appena in tempo a dire il suo nome. Poi il ritrovamento del suo camion, ancora con le chiavi inserite. C'è preoccupazione per la scomparsa di Gabriele Zamparini, il ragazzo di 27 anni sparito a Monterosi, nel Viterbese, che si è allontanato nelle notte fra lunedì 20 e martedì 21 gennaio 2025. Al momento non risultano avvistamenti, ma da stamattina i soccorritori hanno ripreso a cercarlo nelle campagne di Monterosi e nella vicina Nepi, dove è stato ripreso in un video dalle telecamere di sicurezza della zona mentre si allontanava.

Ritrovato il camion di Gabriele Zamparini a Monterosi: le chiavi ancora inserite

Il ragazzo è uscito di casa nella notte, senza avvertire nessuno. Le ricerche sono scattate immediatamente. Ad essere rivenuto fino a questo momento, però, soltanto il camion con le chiavi ancora inserite. Nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio, il ventisettenne ha poi provato a mettersi in contatto con i familiari: si è trattato di una breve telefonata in cui il giovane ha detto il suo nome. Poi ha riattaccato. E non ha più risposto.

Se da una parte la telefonata ha tranquillizzato i suoi familiari, sentendolo ancora vivo, dall'altra è cresciuta l'apprensione: temono che poss trovarsi in serie difficoltà.

Come riconoscere Gabriele Zamparini: cosa indossava il giorno della scomparsa

Alto un metro e ottanta, molto magro, il ventisettenne porta i capelli castani rasati e un po' di barba. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto da lavoro blu con uno cappello di lana a zuccotto dello stesso colore, un paio di jeans chiari e stivali neri. A cercarlo attivamente, da quasi quattro giorni, oltre a familiari ed amici, sono anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno perlustrando la zona.

L'invito alla comunità è quello di non tralasciare alcun dettaglio e di segnalare in caso di avvistamenti chiamando i numeri 329 986 3402, 392 407 2193, il Pronto Penelope 339 6514799 o le forze dell'ordine al numero di emergenza unico 112.