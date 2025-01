video suggerito

Scomparsa Massimo Raffi, sale la preoccupazione per la guardia giurata. Gli amici: “Torna a casa” Massimo Raffi, guardia giurata e volto noto della categoria per il suo impegno come sindacalista, è scomparso da mercoledì primo gennaio. I colleghi lo stanno cercando dappertutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimo Raffi

Aumenta la preoccupazione per la scomparsa di Massimo Raffi, guardia giurata e sindacalista. Raffi, conosciuto e stimato dai colleghi di tutta Italia, è noto anche per essere il segretario generale presso il SAV, Sindacato Autonomo Vigilanza, impegnato per far riconoscere e ampliare i diritti della categoria. Il 42enne è sparito dalla sua abitazione di Montelibretti nella giornata del primo gennaio, allontanandosi da casa con la sua auto Audi A/4 di colore nero, targata CP458HR. L'ultimo avvistamento di Raffi è stato in zona Torrevecchia: inizialmente l'uomo rispondeva al telefono, ma dopo alcune chiamate e messaggi ha smesso di rispondere e, da allora, risulta staccato.

Amici, familiari e colleghi sono molto preoccupati. Sembra infatti che Massimo Raffi stia vivendo un momento di difficoltà: proprio questo, quindi, potrebbe essere il motivo del suo allontanamento volontario. "Massimo sei un esempio per molti di noi – il messaggio accorato di un amico – Ritorna e lotta più di prima, se qualcosa non è andato come volevamo significa che va fatto comunque, ma semplicemente in modo diverso per aggirare l'ostacolo. La categoria ha bisogno di te, così come tua moglie ed il vostro splendido bimbo su, ti aspettiamo più determinato che mai". E ancora: "Nella vita può capitare di avere un momento di sconforto di stare da soli e riflettere… se stai leggendo ti prego di tornare a casa, non fare cazzate che vedrai tutto si risolve con l'amore di chi ti vuole bene. Sei un grande, sei un pilastro della categoria delle guardie giurate".

Le guardie giurate di tutta Italia, che ben conoscono Massimo Raffi per il suo impegno come sindacalista, lo stanno cercando sin da quando si è diffusa la notizia della scomparsa. In ogni pattugliamento, soprattutto notturno, sperano di vedere la sua Audi nera con lui a bordo, e di poterlo riportare a casa sano e salvo.

La famiglia di Massimo Raffi ha lanciato un appello tramite l'associazione Peneleope Lazio Odv, che si occupa della ricerca della persone scomparse. "Aiutateci a ritrovare Massimo – il messaggio della famiglia – potrebbe trovarsi in difficoltà, perché sta attraversando un periodo difficile". L'indicazione, nel caso di avvistamento, è di chiamare le forze dell'ordine al Numero unico per le segnalazioni 112 oppure Pronto Penelope al 339 6514799 anche su WhatsApp.