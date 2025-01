video suggerito

La guardia giurata Massimo Raffi scompare da Montelibretti: “Aiutateci, sta passando un periodo difficile” Momenti di apprensione per i famigliari di Massimo Raffi, guardia giurata 42enne scomparsa da Montelibretti. Si è allontanato con l’auto e l’ultima zona dov’è stato è Torrevecchia a Roma. Sta passsando un periodo difficile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

301 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimo Raffi

Massimo Raffi è scomparso da Montelibretti, piccolo centro in provincia di Roma. Quarantadue anni e guardia giurata, non si hanno più sue notizie da ieri, martedì primo gennaio 2025. Secondo quanto ricostruito finora è uscito di casa e si è allontanato con la sua auto Audi A/4 di colore nero, targata CP458HR. L'ultimo luogo noto in cui si è recato è a Roma, in zona Torrevecchia. Dopo alcuni contatti telefonici ha smesso di dare notizie e si sono perse le sue tracce.

I famigliari non vedendolo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, preoccupati per la sua assenza da casa ne hanno denunciato al scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche, si tratta appunto di un allontanamento volontario.

I suoi cari hanno lanciato un appello anche attraverso Peneleope Lazio Odv, l'associazione che offre sostegno ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovare Massimo, potrebbe trovarsi in difficoltà, perché sta attraversando un periodo difficile". Ha già trascorso una notte fuori casa, la speranza è che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Massimo Raffi

Massimo Raffi al momento della scomparsa aveva quarantadue anni. È alto 1,68 metri, ha occhi e capelli castani, come si vede nella foto. Non sono noti particolari segni di riconoscimento, né come fosse vestito al momento in cui si è allontanato. Chiunque avesse visto Massimo Raffi è pregato di segnalarne l'avvistamento e di fornire informazioni, chiamando le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al 339 6514799 anche su Whats App. Ogni dettaglio può rivelarsi utile per ritrovarlo.