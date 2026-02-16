Scomparsa a 29 anni da Monterotondo: “Telefonino spento, potrebbe trovarsi in difficoltà”

Viviana Sayenka Meza Castillo è scomparsa da Monterotondo vicino Roma. Della ventinovenne originaria dell'Ecuador, sposata, non si hanno notizie da mercoledì 7 gennaio scorso. Il suo telefonino risulta irragiungibile. I famigliari preoccupati, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Acilia e sono partite le ricerche.

A diffondere l'appello Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Viviana, potrebbe essere in difficoltà". La speranza è che stia bene e che torni presto a casa.

L'identikit di Viviana Sayenka Meza Castillo

Viviana Sayenka Meza Castillo è scomparsa da Monterotondo, ha ventinove anni. È alta 1,72 metri e pesa 55 chili, ha una corporatura esile. Ha capelli neri e mossi, occhi castano scuro. Non ha particolari segni di riconoscimento, parla bene l'Italiano.

Leggi anche Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene: stop alle operazioni anche domani

Serve fare attenzione presso le stazioni delle metro e dei pullman. Chiunque la veda è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope 3396514799 sempre attivo. Qualcunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.