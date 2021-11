Sciopero e manifestazione taxi oggi a Roma: corteo, strade chiuse e bus deviati Sciopero dei taxi oggi, mercoledì 24 novembre, a Roma dalle 8 alle 22. Previsto anche un corteo per le strade del centro della città dalle 11,30 alle 16,30.

A cura di Enrico Tata

A Roma previsto oggi uno sciopero del comparto taxi. Le auto bianche si fermeranno dalle 8 alle 22 e inoltre in città è previsto un corteo per le strade del centro. Per questo sono previste chiusure stradali e deviazioni per quanto riguarda alcune linee di bus.

Il percorso del corteo dei tassisti a Roma

Oggi, mercoledì 24 novembre, è previsto un corteo che partirà alle ore 11,30 e si concluderà alle ore 16,30. Questo il percorso previsto: la partenza sarà in piazza della Repubblica e l'arrivo sarà a piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia) dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

Sciopero taxi a Roma, le linee di bus deviate

Per quanto riguarda il trasporto pubblico saranno deviate le seguenti linee di bus e tram Atac: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 360, 590, 649, 714, 910 e H. Inoltre, informa Roma Mobilità, in caso di chiusure tra piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti, saranno deviate anche le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

I motivi dello sciopero dei tassisti

I tassisti chiedono il ritiro dell'articolo 8 del ddl concorrenza su "Delega in materia di trasporto pubblico non di linea", con il quale, spiegano i sindacati, "si avvantaggiano le multinazionali". L’articolo citato in pratica prevede una riforma del trasporto pubblico non di linea, che riguarda quindi taxi e Noleggio con conducente. "L’articolo del ddl concorrenza va eliminato perché destruttura il sistema, lasciando alcuni liberi e altri, come i taxi, molto governati. Con evidenti, inammissibili, disparità", spiega il segretario di UilTrasporti, Marco Verzari.