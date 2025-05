video suggerito

Sciopero dei treni nel Lazio venerdì 23 maggio, l’elenco delle corse garantite e gli orari di Trenitalia Lo sciopero nazionale dei treni avrà inizio dalle ore 01:00 e fino alle 24:00 di venerdì 23 maggio 2025. Ecco i treni regionali e nazionali garantiti nella regione Lazio dal Gruppo Fs Italiane, Trenitalia e Italo che partecipano alla protesta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo sciopero nazionale dei treni è confermato per venerdì 23 maggio dall'01:00 alle 24:00. Lo stop era inizialmente previsto lo scorso 17 maggio, ma la prima messa di papa Leone XIV aveva posticipato la protesta. Ora le sigle del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenord ed Italo confermano lo stop di ventitré ore dei loro treni il prossimo venerdì.

Nell'orario di sciopero i treni in programma potrebbero quindi subire variazioni, ritardi o soppressioni. I pendolari che lo richiedono avranno diritto ad un rimborso del biglietto oppure possono riprogrammare il proprio viaggio in base alla disponibilità in seguito alla giornata di stop.

Le motivazioni dello sciopero dei treni nel Lazio il 23 maggio

Come già sottolineato dalle sigle sindacali durante l'annuncio dello sciopero inizialmente programmato per il 17 maggio, la protesta nasce da un malcontento diffuso ormai da mesi nel settore ferroviario. Nello specifico gli operatori protestano in merito al mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, agli orari di lavoro eccessivi e per la richiesta di una maggiore sicurezza. Condizioni già lamentate nei precedenti scioperi indetti, ma mai davvero risolti.

Gli orari dello sciopero dei treni a Roma e nel Lazio il 23 maggio

Come annunciato nella nota del gruppo Fs lo sciopero è indetto nel giorno venerdì 23 maggio dalle ore 01:00 fino alle 24:00 dello stesso giorno. Nelle ventitré ore di stop i treni subiranno ritardi o cancellazioni. Per quanto riguarda i treni già in viaggio durante l'avvio dello sciopero, il gruppo ferroviario fa sapere che i treni arriveranno a destinazione qualora la stazione di arrivo sia raggiungibile entro un'ora dall'inizio dello stop previsto. Se il percorso richiede un viaggio più lungo non è escluso che il treno anche se già partito possa fermarsi in anticipo in una stazione diversa da quella inizialmente prevista.

L'elenco dei treni regionali e nazionali garantiti nel Lazio da Trenitalia

Nonostante lo sciopero di ventitré ore, Trenitalia garantisce comunque un servizio minimo dei treni sia nazionali che regionali nelle ore con maggior frequenza dai pendolari. Le fasce orarie garantite vanno dalle 6:00 alle ore 9:00 e poi dalle 18:00 alle 21:00. Per la regione Lazio, sul sito di Trenitalia è consultabile un elenco con i treni regionali garantiti nei giorni feriali nel giorno dello sciopero.

Allo stesso modo anche l'azienda Italo fa sapere i treni nazionali garantiti nella giornata del 23 maggio. L'elenco dei servizi è in costante aggiornamento sui siti delle singole aziende ferroviarie.