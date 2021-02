È in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale, che riguarda anche le ferrovie urbane, il trasporto di superficie (bus e tram) e linee di metropolitana di Roma. In particolare l'astensione dal lavoro di quattro ore del personale di Atac ha provocato la chiusura della Linea C, la riduzione delle corse sulla Linea A mentre al momento risulta tutto regolare sulla Metro B. Inevitabili i disagi per i passeggeri.

Sciopero dei trasporti Roma: il servizio tornerà regolare alle 12.30

Atac informa inoltre che ci sono possibili riduzioni delle corse che riguardano il trasporto pubblico di superficie. Il servizio tornerà regolare a partire dalle 12.30. Per quanto riguarda le ferrovie urbane la Roma-Viterbo è attiva con riduzione delle corse, la ferrovia Roma-Lido è attiva con riduzione delle corse, mentre la ferrovia Termini-Centocelle è chiusa con l'ultima corsa che è stata effettuata alle 9.00.

Le ragioni dello sciopero

L'agitazione sindacale odierna è stata indetta a livello nazionale dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna e riguarda la richiesta di riapertura del tavolo di concertazione per il rinnovo contrattuale della categoria."È una protesta inevitabile visto che le associazioni datoriali del settore Asstra, Agens e Anav, non hanno raccolto i nostri appelli e si ostinano a non riprendere il confronto sul contratto nazionale scaduto da più di tre anni, non rimuovendo la pregiudiziale sul riconoscimento economico del triennio scaduto. Lo sciopero nazionale è stato proclamato rispettando dove possibile lo scaglionamento degli orari per il riavvio ordinato dell'anno scolastico", si legge in una nota congiunta dei sindacati.

Un servizio garantito alle scuole da quegli stessi lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto".