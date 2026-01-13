Sciopero dei taxi, Hallissey (+Europa) porta in piazza un Pos: “Mi hanno aggredito con calci e sputi”

La manifestazione dei tassisti oggi a Roma.

"Mi hanno urlato insulti omofobi e mi hanno aggredito con sputi e calci". Queste le parole di Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali che oggi si è presentato in piazza per la manifestazione dei tassisti in protesta contro il governo e le aperture ai gestori come Uber e piattaforme simili, armato di Pos. Migliaia di tassisti si sono presentati oggi, martedì 13 gennaio 2025, a Montecitorio per protestare contro le aperture ai gestori come Uber e altre piattaforme di intermediazione digitale simile. Dopo il primo corteo i tassisti si sono radunati in piazza Bocca della Verità dove si sono verificati momenti di tensione.

La denuncia: "Ci hanno aggredito"

A raccontare quanto accaduto è stato, come anticipato, lo stesso Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali: "Ci hanno inseguito, hanno provato a superare le forze dell'ordine per raggiungerci, con sputi e calci – ha raccontato – Volevamo manifestare pacificamente insieme a Ivan Grieco contro lo sciopero nazionale dei taxi con un cartello con la scritta Basta lobby e con dei Pos da offrire ai tassisti stessi. Inconcepibile che loro, dall'alto dei loro privilegi, si scaglino contro le multinazionali invece di prendere atto della sostanziale assenza di concorrenza e degli enormi disservizi provocati ai cittadini, per non parlare dei redditi dichiarati bassissimi".

Il corteo dei tassisti: cosa è successo

Il corteo dei tassisti è iniziato questa mattina da Fiumicino e si è concluso, come anticipato, a piazza Bocca della Verità per una mobilitazione nazionale. "Non possiamo vivere senza regole, le città sono diventate una giungla: il tassametro è una garanzia per chi guida e per il passeggero, su questo siamo pronti a andare oltranza", hanno spiegato alcuni tassisti della Cgil. Ma, secondo le prime stime, oggi si sono fermati tutti: dd aderire allo sciopero diverse sigle sindacali Tam, Unione Artigiani, Claai, ConsulTaxi, Satam, Ugl Taxi, Uti, Fedartaxi Cisal, Fast Confsal Taxi, Uritaxi, Filt Cgil Taxi, Usb Taxi, Orsa taxi, Associazione tutela legale Taxi, Sitan, Unimpresa, Sul Taxi.