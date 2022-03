Sciopero dei mezzi a Roma oggi 8 marzo: ritardi sulle linee metro B e B1 Lo sciopero di oggi, martedì 8 marzo, festa della donna vede alle 8.30 ritardi sulla linea B e B1 mentre la linea C e la A, bus, tram e ferrovie sono regolari.

A cura di Alessia Rabbai

Ritardi sulle metro B e B1, linee A e C e servizio di superficie regolari. Questa la situazione dei mezzi pubblici stamattina, a inizio sciopero che è partito alle ore 8.30. Oggi, martedì 8 marzo, è la Festa della Donna e c'è mobilitazione in città in vista del corteo Transfemminista di ‘Non Una di Meno'. Atac ha annunciato la seconda fase dello sciopero di oggi a Roma, che al momento vede una situazione dei mezzi pubblici regolare, tranne che per ritardi lungo le linee B e B1, ma per il momento nessuna chiusura. La prima fase dello sciopero è stata da mezzanotte a inizio servizio diurno e ha invece visto Atac non garantire il servizio delle linee bus notturne.

Sciopero dei mezzi a Roma 8 marzo: le fasce di garanzia

Lo sciopero di oggi vede dalle fasce di garanzia durante le quali il servizio è assicurato, per agevolare lo spostamento dei pendolari. Le fasce di garanzia vanno da inizio servizio alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle 20. Il servizio di trasporto pubblico nel resto della giornata potrà subire chiusure per quanto riguarda le metro, ritardi o cancellazioni di corse per bus, tram e ferrovie gestite da Atac.