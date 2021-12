Sciopero dei mezzi a Roma, il 16 dicembre stop a metro, bus, tram e treni Previsto a Roma e nel Lazio per il 16 dicembre lo sciopero generale che interesserà anche i trasporti pubblici: disagi su bus, autobus, tram e metro per 24 ore in tutta la città.

A cura di Beatrice Tominic

Aderiscono anche Filt, Cgil e Uiltrasporti allo sciopero generale di 24 ore indetto per il prossimo giovedì, 16 dicembre, dai sindacati Cigl e Uil che interessa numerosi settori attivi nel nostro Paese tra cui i trasporti. I sindacati, infatti, hanno confermato le mobilitazioni per la giornata di giovedì dopo lo stop del garante. A Roma e nel Lazio il rischio è il blocco dei mezzi pubblici per tutta la durata delle proteste, con forti ripercussioni sulla viabilità della capitale.

Sciopero 16 dicembre a Roma, quali mezzi sono coinvolti

I disagi previsti per giovedì 16 dicembre riguardano le linee di autobus (quelle centrali e anche le periferiche gestite da Roma Tpl), i filobus, i tram, le metropolitane su tutte le linee (quindi A, B, B1 e C) e le ferrovie ATAC: Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma- Civitacastellana- Viterbo. Sono comunque assicurate nel corso della giornata due fasce di garanzia per permettere gli spostamenti quotidiani dei cittadini e dei pendolari nelle prime ore della mattina fino alle 8.30 e nel tardo pomeriggio, precisamente a partire dalle ore 17 fino alle 20. Dopo le 20, però, lo sciopero riprende fino al termine del servizio e allo scoccare della mezzanotte del giorno successivo. Le linee ferroviarie, invece, sono coinvolte dalla mezzanotte fino alle ore 21. Nel corso dello sciopero che interessa le 24 ore di giovedì 16 dicembre, le stazioni che restano aperte non garantiscono il servizio di scale mobili, ascensore, montascale e biglietterie (ma restano attive quelle online), mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. Come si legge dal sito di ATAC, per la notte fra il 15 e il 16 e per quella fra il 16 e il 17 non è garantito il servizio delle linee notturne (quelle che sono contraddistinte con "N") e di quelle diurne con corse programmate per la notte, come la 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle 314, 404, 444 della RomaTpl.

Sciopero del 16 dicembre: le ragioni della protesta

Lo sciopero generale che si tiene giovedì 16 dicembre è stato annunciato il 6 dicembre. Le ragioni che hanno portato alle proteste sono da rintracciare nella manovra considerata "insoddisfacente" da parte dei sindacati, come sostengono i segretari Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente di Cgil e di Uil che si dicono delusi soprattutto per quanto riguarda l'ambito fiscale, pensionistico e delle politiche industriali. Landini e Bombardieri, infatti, hanno richiesto una redistribuzione delle ricchezze e la tutela dei redditi più bassi perché, come hanno dichiarato, "non ci può essere un'operazione che tutela i redditi medio alti".