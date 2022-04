Sciopero dei mezzi 28 aprile a Roma: dalle 8.30 alle 12.30 bus e metro a rischio Alle 8.30 comincia lo sciopero del trasporto pubblico proclamato dal sindacato Faisa Confail. A rischio bus e metro a Roma, e i collegamenti Cotral nella regione.

A cura di Natascia Grbic

Dalle 8.30 alle 12.30 non è garantito il trasporto pubblico a Roma sull'intera rete Atac e sulla Roma Tpl. Bus e metropolitane non sono garantiti per quattro ore in seguito allo sciopero proclamato dal sindacato Faisa Confail, della durata di quattro ore. Non solo: non saranno garantiti, all'interno delle metropolitane, anche il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Stessa cosa per le biglietterie. Al momento il servizio risulta ancora attivo, anche se per problemi tecnici questa mattina è stata momentaneamente chiusa la stazione di San Giovanni, poi riaperta al pubblico. Non è escluso che alcune stazioni possano chiudere nel caso dovessero mancare i treni. In ogni caso, eventuali rallentamenti e disservizi cesseranno a partire dalle 12.30. A livello regionale, potrebbero esserci disagi anche sulla rete Cotral.

Sciopero dei mezzi 28 aprile: non previste fasce di garanzia

Prima delle 8.30 e dopo le 12.30 il servizio tornerà regolare sull'intera tratta. Diverse le persone che hanno deciso, per evitare di rimanere bloccate aspettando i mezzi pubblici, di prendere macchina e bicicletta per spostarsi e andare al lavoro. Dato che il servizio sarà interrotto per sole quattro ore, inoltre, non sono previste fasce di garanzia, come accade quando gli scioperi durano invece otto ore. Chi non vuole rischiare di rimanere senza autobus o metro, quindi, deve uscire prima delle 8.30, in modo da evitare i disservizi. Non solo Roma: su tutto il territorio regionale potrebbero esserci disagi. Lo sciopero, infatti, interessa anche le linee Cotral, che potrebbero non garantire il trasporto dalle 8.30 alle 12.30.