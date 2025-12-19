Sciopero a Roma oggi 19 dicembre, a rischio metro C e linee Atac: orari e bus garantiti

Un autobus fuori servizio a Termini (Immagine di repertorio La Presse)

Sciopero di 4 ore a Roma per i mezzi Atac infetto per la giornata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025. La protesta ha la durata di quattro ore e riguarda parte della flotta Atac fra autobus e servizi di superficie e metro. La mobilitazione è scattata a seguito delle aggressioni che da tempo hanno come oggetto il personale della municipalizzata dei trasporti, come comunicato da Atac con un avviso pubblicato nel sito.

Gli orari dello sciopero Atac il 19 dicembre a Roma

Come anticipato lo sciopero indetto per oggi, venerdì 19 dicembre, non è della durata di 24 ore, pertanto non sono state disposte fasce di garanzia. La protesta, con relativi possibili disagi, scatta alle ore 9 e continua fino alle 13, nelle quattro ore della mattina.

L'elenco dei mezzi a rischio il 19 dicembre a Roma: le linee Atac non garantite

Come comunicato dalla stessa azienda di trasporti locali, lo sciopero non riguarda l'intera rete Atac, ma soprattutto quelli del quadrante est della capitale. In particolare la protesta riguarda gli autobus che fanno dipendono dal deposito di Roma tor vergata e la linea c della metropolitana, lungo la quale nei giorni scorsi sono state finalmente aperte le "archeostazioni" di Colosseo e Porta Metronia.

In particolare, dalle ore 9 alle ore 13 non sono garantite le corse sulla linea C della metropolitana e sulle linee bus i cui veicoli sono assegnati al deposito di Tor Vergata. Si tratta delle linee:

045,

046,

047,

052,

058,

20L,

85,

106,

107,

450,

504,

506,

507,

509,

520,

542,

544,

556,

557,

558,

559,

590,

628,

654,

664,

671,

765.

Le motivazioni dello sciopero di Atac di 4 ore a ROma

A proclamare lo sciopero sono state le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato per chiedere maggiore sicurezza per il personale della municipalizzata mentre è al lavoro, dopo che nei giorni scorsi è avvenuto un altro episodio di violenza ai danni di un autista Atac accoltellato lunedì scorso.