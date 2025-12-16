Metro C di Roma, oggi aprono le stazioni Colosseo e Porta Metronia: prime corse dal pomeriggio

Dopo qualche rinvio, ecco l'apertura ufficiale delle nuove stazioni della linea C della metropolitana di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Nella mattina martedì 16 dicembre 2025 ci sarà il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato da esponenti del governo, mentre le prime corse scatteranno a partire dalle 16.00. La terza linea avrà così un nuovo capolinea, Colosseo, che sarà anche punto d'interscambio con la metro B.

Apertura stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C: il programma

Una data che si preannuncia storica per la mobilità della Capitale. L'apertura di due nuove fermate nello stesso giorno può segnare un cambio di passo nel progetto della terza linea di metro. Anche per questo, oltre al primo cittadino, alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e quello della Cultura Alessandro Giuli.

Il programma di celebrazioni inizia alle 11.00 a Porta Metronia. Da lì, autorità e tecnici effettueranno un primo viaggio verso la stazione di Colosseo, nuovo capolinea della linea C. Qui sarà allestito il punto stampa. L'inaugurazione terminerà intorno alle 14.00.

Oggi l'inaugurazione delle Stazioni-museo della metro C

Il traguardo di due nuove fermate non è stato semplice da raggiungere. Soprattutto perché sorgono in zone della città dense di storia e, quindi, di rinvenimenti archeologici. Per entrambe le stazioni, però, si è deciso di valorizzare quanto ritrovato con allestimenti adeguati che permettono ai viaggiatori un'esperienza da museo.

Durante i lavori al Colosseo sono state trovati resti di antiche ville e molti reperti saranno fruibili al pubblico. Nel corso degli scavi per la fermata di Porta Metronia, invece, sono tornate alla luce le spoglie delle ex Caserme romane della prima metà del II secolo d.C. Turisti e pendolari potranno ammirare la "Domus del Comandante" e la casa del centurione, con tanto mosaici a vista. Le due strutture sono state ricostruite nella loro giacitura originaria e posizionate all'interno della stazione.