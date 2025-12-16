Autista Atac accoltellato a Roma: caccia all’aggressore

È successo nella sera di lunedì 15 dicembre sulla linea 724. L’aggressore era un passeggero del bus condotto dall’autista e si è dileguato subito dopo.

L’autista di un autobus Atac è stato accoltellato nella serata di lunedì 15 dicembre 2025 in via di Grotte Celoni, nella periferia est di Roma. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 18.00 a bordo di un mezzo della linea 724, mentre il bus stava effettuando regolarmente il servizio.

L'aggressore ha fatto perdere le sue tracce

Secondo una prima ricostruzione, un uomo che si trovava tra i passeggeri si sarebbe avvicinato improvvisamente alla postazione di guida. Senza che siano ancora chiare le ragioni del gesto, l’aggressore avrebbe colpito il conducente, un uomo di 42 anni, ferendolo a una mano con un’arma da taglio. Dopo l’accoltellamento, il passeggero è riuscito ad allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

L'autista ferito è stato portato al Policlinico Casilino

Nonostante la ferita, l’autista è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto erano presenti alcune agenti della polizia locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione della viabilità della zona, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Poco dopo è arrivata un’ambulanza, che ha trasportato il dipendente Atac al Policlinico Casilino, dove è stato medicato.

Le condizioni dell’autista non risultano gravi, ma l’episodio ha provocato forte allarme. Al momento non si conoscono le motivazioni dell’aggressione né l’identità dell’uomo che ha colpito il conducente. Nel caso in cui la vittima decida di presentare denuncia contro ignoti, potranno essere avviate le indagini delle autorità per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.