Sciopero a Roma il 4 settembre 2025, a rischio bus, metro e tram: orari garantiti Atac

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma nella giornata di domani, giovedì 4 settembre 2025, quando non è garantito il servizio di treni, bus e metro di Atac per quattro ore proclamato dal sindacato Sul. I disagi sono previsti dalle 8.30 fino alle 12.30, quando è prevista la normalizzazione del servizio dei mezzi pubblici, come segnalato dal sito di Atac, la municipalizzata dei trasporti romana. Tra la stessa giornata di giovedì 4 settembre e quella successiva, venerdì 5, è stato indetto un ulteriore sciopero dei treni che potrebbe provocare disagi alla circolazione ferroviaria regionale.

Sciopero dei mezzi a Roma il 4 settembre, motivazioni e chi aderisce

A proclamare lo sciopero, come anticipato, è stato il sindacato Sul, Sindacato Unitario Lavoratori. Le motivazioni principali riguardano i cambi turno individuali operatori di stazione; pasti personale front-line; fruizione legge 104 personale; premialità nei diversi settori produttivi aziendali; sicurezza nell'uscita pedonale rimessa Portonaccio; servizi igienici nei capolinea; criticità settore biglietterie; applicazione sentenza della Corte di Cassazione per la IV area a livello normativo ed economico, come si legge nella sezione dedicata del sito.

Orari e fasce garantite per lo sciopero a Roma il 4 settembre

Visto che quello di domani, giovedì 4 settembre 2025, è uno sciopero di quattro ore, non sono previste fasce orarie con il servizio garantito. Nella giornata di giovedì 4 settembre i mezzi pubblici di Atac sono garantiti dall'inizio dell'orario di servizio fino alle 8.30, dalle 8.30 fino alle 12.30 è in corso lo sciopero e poi dalle 12.30 il servizio torna normalizzato.

Sciopero del trasporto ferroviario il 4 e 5 settembre, i treni garantiti nel Lazio

A qualche ora dallo sciopero che interessa Atac, ne scatta un altro nazionale che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, dalle ore 21 di giovedì 4 settembre alle ore 18 di venerdì 5 settembre 2025. In questa fascia oraria i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti possono essere consultati direttamente sul tabellone Trenitalia.

Per il trasporto Regionale, come precisa Trenitalia nell'apposita sezione, alla sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Iservizi garantiti per la Regione Lazio è consultabile qui.