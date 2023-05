Sciopero a Roma il 26 maggio 2023, i treni garantiti: servizio regolare di Atac, Roma Tpl e Cotral Atac, Roma Tpl e Cotral non aderiranno allo sciopero di domani, venerdì 26 maggio che interessa, invece, ferrovie, uffici pubblici e scuole. Disagi previsti per i treni regionali nella regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

È stato indetto per la giornata di domani, venerdì 26 maggio 2023, uno sciopero generale: a rischio scuole, uffici pubblici e trasporti. A proclamare la giornata di protesta l'Unione Sindacati di Base e Fisi per tutte le categorie, sia pubbliche che private, nel corso dell'intera giornata. Come riporta il sito di Roma Mobiltà, però, nella capitale per il momento le reti maggiori di trasporti pubblici, la municipalizzata Atac, Roma Tpl e Cotral, non aderiranno allo sciopero.

L'elenco dei treni regionali garantiti nel Lazio il 26 maggio

Differentemente da Atac, Roma Tpl e Cotral, non sono garantiti i servizi di Trenitalia e Italo. Il Gruppo FS, ad esempio, ha già comunicato che potrebbero esserci disagi fra le ore 9 e le 17 del 26 marzo: garantite, di conseguenza le fasce di garanzia della prima mattina e del tardo pomeriggio. Garantiti, infatti, i treni a lunga percorrenza nelle fasce comprese fra le ore 6 e le 9 e le ore 18 e le 21. Nello stesso orario a rischio anche le attività di Italo: per questa ragione, in caso dio necessità, il suggerimento è quello di consultare gli aggiornamenti di ogni compagnia.

Servizio regolare a Roma sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral

Consultando i siti delle varie società che operano sul territorio della capitale, invece, si apprende immediatamente che Atac, Roma Tpl e Cotral non aderiscono allo sciopero: nessun pericolo per tram, linee di superficie e quelle ferroviarie gestite da Cotral, cioè le linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo.

A ribadirlo questa mattina con un tweet, nome di tutte e tre le società interessate, anche il profilo ufficiale di Atac che sottolinea: "Lo sciopero non riguarda il trasporto pubblico locale".