Sciopero a Roma oggi 19 marzo 2026 dopo l’aggressione a Pantano: a rischio la metro C dalle 20.30

La linea C della metropolitana. Qui la stazione di Colosseo– Fori Imperiali.

Metropolitana in sciopero a Roma per la serata di giovedì 19 marzo 2026: a rischio il trasporto pubblico della metro C questa sera a partire dalle 20.30 fino al termine del servizio. L'ultima corsa garantita partirà alle 20.29, dopodiché non ne è assicurata nessuna. Regolare, invece, il resto della rete con laflotta gestita da Atac, dai bus di superficie alle altre linee di metropolitana e che quelle di tutti gli altri gestori del trasporto pubblico romano come Troiani, Tuscia, Cotral e Trenitalia.

A rischio la Metro C dalle 20:30 per lo sciopero di oggi a Roma: regolari bus e tram

Lo sciopero indetto a seguito dell'aggressione di qualche giorno fa ai danni di un addetto alla sicurezza della stazione della metropolitana di Pantano scatta nella serata di oggi, giovedì 19 marzo 2026 a partire dalle ore 20.30. La linea C della metropolitana è a rischio fino al termine del servizio che è previsto alle ore 00.30.

Come anticipato, lo sciopero riguarda soltanto la linea C della Metropolitana di Roma. Esclusi e, pertanto, con servizio regolare anche a partire dalle 20.30 tutti gli altri servizi di metro, bus di superficie e su rotaia.

Sciopero a Roma il 19 marzo, le motivazioni della protesta

A indire lo sciopero che coinvolge i lavoratori e le lavoratrici della linea C della metropolitana di Roma di questa sera sono state le sigle sindacali USB Lavoro Privato e ORSA TPL a seguito dei "gravi eventi lesivi ai danni dei lavoratori, proclamato con termini ridotti ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/1990", con riferimento a un'aggressione ai danni di un agente di sicurezza della stazione avvenuta qualche giorno fa, intervenuto dopo aver visto un uomo che stava molestando i passeggeri e invitandolo ad allontanarsi.

I fatti si sono verificati alla stazione del capolinea della metropolitana Monte Compatri- Pantano della metro C. L'addetto alla sicurezza si era avvicinato a un uomo, un trentaduenne, che stava molestando i passeggeri. La sua reazione è stata immediata: ha iniziato a prenderlo a calci e pugni fino a mandarlo in ospedale.