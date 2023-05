Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023, a rischio i trasporti: motivazioni e orari città per città Venerdì 26 maggio sarà una giornata nera per i pendolari italiani: è stata indetta una giornata di sciopero generale da parte dell’Unione dei sindacati di Base che coinvolgerà Trenitalia, Italo e Trenord. Disagi potrebbero esserci per bus, metro e tram di alcune città ma pure a scuola e negli uffici pubblici.

A cura di Biagio Chiariello

Venerdì 26 maggio 2023 è in programma uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati, ad esclusione del trasporto aereo e della regione Emilia Romagna.

Prevedibile dunque una giornata nera per i pendolari dal momento che la protesta coinvolgerà sia i treni di Trenitalia (dalle 9 alle 17), sia quelli di Italo, e ancora quelli che di Trenord (dalle ore 00:00 alle 23:59). Verranno comunque garantiti i treni a lunga percorrenza nelle fasce comprese tra le 6 e le 9 e le 18 e le 21. La protesta interesserà anche il settore scuola e il trasporto pubblico locale.

Sciopero 26 maggio 2023, motivazioni e modalità della protesta

A indire la protesta è stata la confederazione Usb, con l’adesione di Usb Ps e Fisi. I lavoratori incroceranno le braccia per “sfidare il governo e i sindacati confederali del tutto immobili e accondiscendenti nei confronti dello stesso attraverso la propria piattaforma rivendicativa che tiene al centro alcuni punti chiari”. Tra le richieste “300 euro netti di aumento mensili, stabilizzazione dei precari, un milione di assunzioni stabili, reinternalizzazione di tutti i servizi”, fa sapere Usb.

La sigla, infine, avverte: “La prossima giornata del 26 maggio che sarà solo un primo momento di mobilitazione che auspichiamo siano al pari di quanti in Francia, in Inghilterra e in Germania si stanno mobilitando contro le politiche liberiste di attacco alle condizioni di vita e di lavoro per rivendicare dignità e salari”.

Gli orari di Trenitalia e l'elenco dei treni garantiti

I treni in Italia si fermano venerdì 26 maggio per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle ore 9.00 alle 17.00.

Il consiglio è comunque sempre quello di verificare il proprio treno sui siti e i canali ufficiali Trenitalia.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Si fermano anche i lavoratori di Italo, sempre dalle ore 9 alle 17, anche con importanti eccezioni consultabili sul sito internet della compagnia

Venerdì 26 maggio sciopera anche Trenord

A rischio anche i convogli regionali in tutta la Lombardia.

"Dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle linee Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord, Brescia/Iseo – Edolo" oltre che sulle "linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da Ferrovienord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia" e per "i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona", ha segnalato Trenord.

Gli orari garantiti di bus, metro e tram città per città

Possibili disagi sono previsti per lo sciopero dei trasporti pubblici locali. Verrà comunque garantita sempre una fascia di garanzia che varia da città a città.

A Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane gestito dall'ATM sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Possibili disagi anche a Napoli, visto che l'azienda locale, ANM, ha confermato la partecipazione allo sciopero generale di 24 ore. Anche la GTT di Torino ha comunica che l'organizzazione territoriale Usb ha aderito allo sciopero generale di 24 ore di venerdì 26 maggio e che il servizio di trasporto locale sarà effettuato nel rispetto delle fasce di garanzia. Per quanto riguarda Roma al momento ATAC fa sapere che il servizio sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral sarà regolare.

Sciopero generale il 26 maggio 2023 anche per la scuola

Venerdì sono a rischio anche le lezioni a scuola: tra le classi di ogni ordine e grado è già passata la circolare del Miur per avvisare le famiglie della didattica non garantita.

Disagi potrebbero verificarsi anche negli uffici pubblici.