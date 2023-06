Sciame d’api riposa sul bauletto di una moto a Roma: perché è successo e come comportarsi Ha attirato l’attenzione degli utenti il video di uno sciame di api sul bauletto di una moto a Campo de’ Fiori. Sono volate via in serata.

A cura di Alessia Rabbai

Uno sciame d'api sì è appoggiato sul bauletto di una moto in zona Campo de' Fiori a Roma. È successo nel pomeriggio di giovedì 22 giugno in via dei Baullari. A pubblicare le immagini la pagina Instagram Welcome to Favelas. Un video che ha ricevuto tantissimi commenti. Gli utenti hanno commentato in maniera ironica, riferendosi ad altri episodi in cui sono stati avvistati animali in città e descrivendo Roma come "una giungla".

L'ultimo è stato il caso del pitone albino, che qualche giorno fa è stato visto strisciare per le strade di San Basilio. Tuttavia non è proprio la stessa cosa, in quanto nel secondo caso parliamo di un animale esotico, probabilmente scappato da un circo o abbandonato da un privato cittadino che si è accorto di non essere più in grado di gestirlo e che non dovrebbe trovarsi né a Roma, né tantomeno in Italia.

Le api sciamano per costruire un nuovo alveare

Per quanto riguarda invece le api, non è strano che possano verificarsi avvistamenti del genere: infatti sciamano per spostarsi da un luogo all'altro per costruire un nuovo alveare e di tanto in tanto si fermano per riposare. Una pausa che dura circa uno o due giorni e ripartono. L'ideale sarebbe non disturbarle. Certo è che in questo frangente non potevano sapere di aver scelto come posto per rifocillarsi il bauletto di una moto, nel pieno centro storico di Roma, il cui proprietario prima o poi avrebbe dovuto spostare. A quanto pare le api sono volate via in serata.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, come detto quello di sciamare è un comportamento tipico delle api, le quali durante i loro spostamenti hanno bisogno di fermarsi. Dunque non è raro ritrovarle nei casolari di campagna, nelle intercapedini oppure nei propri giardini, come a formare un grosso nido in movimento intorno ai rami degli alberi. Ma se è più facile imbattersi nel fenomeno in campagna, più raro è che capiti in città.

Come comportarsi con uno sciame di api

La sciamatura delle api è un comportamento che in natura hanno quando lasciano un alveare vecchio dove resta una nuova regina, per costruirne uno nuovo e stabilirvisi con la vecchia regina. Generalmente le api che sciamano non sono pericolose, perché non hanno un alveare da proteggere, ma è sempre opportuno non infastidirle, essere prudenti e mantenersi a distanza fino a quando non saranno volate via o, se necessario, chiamare un apicoltore.