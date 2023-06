Un pitone albino si aggira per le strade di Roma: forse abbandonato o scappato dal circo Un pitone albino è stato immortalato mentre strisciava per strada a San Basilio. Forse è stato abbandonato da un privato o è scappato da un circo.

A cura di Alessia Rabbai

Frame dal video della pagina Instagram Welocme To Favelas

Un serpente, probabilmente un pitone albino (Malayopython reticulatus) si aggirava per le strade di Roma. Alcuni passanti lo hanno ‘incontrato' mentre strisciava lungo la carreggiata in zona San Basilio. Le immagini del rettile immortalate in un video amatoriale sono state pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Il pitone cerca di allontanarsi dal traffico, alla ricerca di un luogo sicuro in cui ripararsi e rifocillarsi. Purtroppo la città non è casa sua e non si trova nel suo habitat naturale, dove invece dovrebbe essere.

Forse abbandonato da un cittadino

Forse il pitone è stato abbandonato da un cittadino, che lo ha acquistato e lo ha abbandonato nel momento in cui date le dimensioni è diventato ingestibile. Non sarebbe la prima volta. Infatti molte persone, attratte dalla diversità e dalla bellezza degli animali esotici, li comprano, a volte tramite il traffico illecito, per chiuderli all'interno di teche e tenerli in casa come "oggetti da esposizione" per poi rendersi conto di non essere in grado di tenerli. Così li "liberano" nelle aree verdi della città, lungo la sponda del Tevere oppure semplicemente in strada. Non sapendo o fregandosene del fatto che la maggior parte è condannata a morte certa, in quanto si tratta di esemplari nati e cresciuti in cattività oppure che sono incompatibili con il nostro ecosistema.

L'ipotesi della fuga dal circo

Un'altra ipotesi è che sia scappato da un circo con animali in ricerca della libertà. Non è infatti raro che accadano episodi del genere, con animali esotici e tutt'altro che autoctoni, che a volte sono comparsi nella Capitale e che si sono uniti a gabbiani, ratti e cinghiali nostrani. Certo è che i cittadini sono rimasti stupiti vedendolo. Alcuni si sono avvicinati, hanno provato a toccarlo e hanno scattato foto. La speranza è che, vedendo il video pubblicato sui social network, qualche associazione ambientalista sia intervenuta per recuperarlo e metterlo in sicurezza. Purtroppo restano libero in città rischia di essere travolto da un'auto e comunque la sua presenza in strada è pericolosa, perché potrebbe provocare incidenti stradali.