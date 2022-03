Sciacallo tenta di rubare dalle auto durante un incidente stradale, poi aggredisce i vigili urbani L’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

A cura di Natascia Grbic

Si è avvicinato a una macchina il cui conducente aveva appena avuto un incidente stradale e, nonostante ci fossero i vigili presenti intenti a fare i rilievi, ha provato a rubare il cellulare della persona ferita, rimasto nella vettura. Un uomo di trent'anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale con l'accusa di lesioni personali, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. Quando è stato scoperto, infatti, ha dato in escandescenze colpendo prima gli agenti e danneggiando poi l'auto di servizio. Un episodio che gli è valso l'arresto e un processo per direttissima, che si è svolto proprio questa mattina.

Sciacallo tenta di rubare in un'auto dopo l'incidente: arrestato

L'episodio è avvenuto a Roma, nella zona di San Giovanni, all'alba di oggi, mercoledì 9 marzo. Un uomo alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale, ed è stato poi accompagnato in ospedale a causa delle ferite riportate. Mentre gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo ex Trevi stavano facendo i rilievi, il 30enne si è avvicinato per rubare all'interno del veicolo. Il conducente ferito, infatti, aveva lasciato il cellulare in macchina e non lo aveva portato con sé. Subito visto dai caschi bianchi, il 30enne è stato bloccato immediatamente. A quel punto ha cominciato a minacciare gli agenti e a colpirli, cercando di fuggire. Ha poi preso a calci e pugni l'auto di servizio prima di essere definitivamente ammanettato. Arrestato con numerosi capi d'accusa, è stato processato con rito direttissimo.