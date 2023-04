Schiavizzata, picchiata e venduta per soldi dai genitori: 14enne tenta il suicidio, i due a processo I due genitori sono finiti a processo con l’accusa di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. La vittima e i suoi dodici fratelli sono stati affidati a diverse comunità per minori.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina è stata schiavizzata per anni dai genitori, picchiata se provava a ribellarsi o chiedeva di poter andare a scuola, e promessa in sposa a uno sconosciuto quando non aveva nemmeno quattordici anni. I genitori, una donna di trentasei anni e un uomo di quarantuno, sono stati arrestati e finiti a processo con l'accusa di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. La vittima, insieme ai dodici fratelli, sono stati affidati a diverse comunità per minori. Qualche tempo fa, stanca della situazione, aveva provato a suicidarsi.

La vicenda è riportata da la Repubblica. La ragazzina, sin da quando era piccola, era costretta a chiedere l'elemosina davanti un supermercato romano. I soldi doveva darli ai genitori, che ci si compravano l'alcol. Se rifiutava di farlo, veniva brutalmente picchiata, così come quando chiedeva di poter andare a scuola. Era costretta a dormire per terra, senza potersi coprire, anche d'inverno, nonostante il freddo. Stessa cosa i suoi fratelli, che sarebbero stati immersi nell'acqua bollente per essersi ribellati.

I fatti sono emersi quando la vittima si è confidata con una delle sue insegnanti. "A fronte delle confidenze della minore con le insegnanti – le parole dell'accusa – lungi dal manifestare segni di resipiscenza, non hanno esitato a picchiarla all'evidente fine di evitare l'intervento dei servizi sociali e delle forze dell'ordine, e mantenerla in uno stato di soggezione per sfruttarne l'accattonaggio".

Oltre a questo, la ragazzina è stata venduta a un uomo più grande di lei in cambio di denaro, e avrebbe dovuto sposarlo. Ha però deciso di denunciare i genitori, rivolgendosi prima alla sua insegnante e poi alla polizia. I due sono stati entrambi arrestati