video suggerito

Schianto sull’autostrada A1 a: un morto. Traffico e code da Valmontone verso Roma L’incidente ha visto coinvolte tre auto e un furgoncino. Pesantissimo il bilancio: un morto e tre feriti gravi. Chiusa l’autostrada per rendere possibili le operazioni di soccorso: code da Valmontone verso Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente mortale è avvenuto nella mattina di oggi – sabato 31 agosto – sull'autostrada A1 all'altezza dell'uscita di Valmontone alle porte della capitale. Erano circa le 9.45 quando si è verificato lo schianto che ha visto coinvolte tra autovetture che viaggiavano in direzione di Roma. Pesante il bilancio: un morto e tre feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, le ambulanze del 118 che hanno richiesto l'intervento anche di un'eliambulanza. Da quanto si apprende sarebbero rimaste coinvolte tre auto e un furgoncino, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Incidente sull'A1: code da Valmontone

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con code fino a due chilometri e mezzo da Valmontone in direzione di Roma. La strada è stata chiusa per rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi. Autostrade consiglia "agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma" di uscire a Colleferro e di percorrere la strada statale 6 Casilina verso San Cesareo, dove rientrare in autostrada verso Roma. A

chi ha già superato Colleferro invece "si consiglia lo stesso percorso dopo l'uscita obbligatoria a Valmontone".

Incidente a Fondi: muore 24enne, grave il figlio neonato

Grave il bilancio dei morti sulle strade del Lazio nelle ultime 24 ore. Un gravissimo incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Fondi. Qui un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Nell'impattoha perso la vita la compagna di 24 anni, mentre il figlio neonato della coppia è ricoverato in gravissime condizioni a Roma. Il 22enne, di nazionalità albanese, è ricoverato a sua volta in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita da quanto si apprende. Per lui è stato disposto il fermo per omicidio stradale: è risultato positivo al test sull'utilizzo di alcol e droga. Rimane piantonato in ospedale.