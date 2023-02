Schianto nella notte tra due auto e due furgoni sull’A1: veicoli distrutti, grave una donna Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa notte sull’autostrada del sole, all’altezza di Colleferro. Sul posto la Polizia stradale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa notte sull'autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 597, nel comune di Colleferro. Per cause ancora da accertare, quattro veicoli si sono scontrati poco prima delle 5 del mattino. Si tratta di due macchine due furgoni, andati completamente distrutti nello schianto. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita una donna, portata d'urgenza in ospedale dal personale del 118, giunto immediatamente sul posto per aiutare i feriti. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia stradale, che ha chiuso il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente e avviato le indagini del caso.

A estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture, completamente distrutte, i Vigili del Fuoco, che sono poi riusciti ad affidare i feriti alle cure del 118. Complesse le operazioni di soccorso: le macchine erano ridotte a un groviglio di lamiere, ed estrarre le persone incastrate non è stato semplice.

Auto contro moto, grave centauro

L'incidente di questa notte si aggiunge a un altro sinistro avvenuto qualche ore prima sulla via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina. Per cause che anche qui sono ancora in corso di accertamento, una macchina e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato sull'asfalto per diversi metri. Il ragazzo è stato portato con urgenza in ospedale: gli operatori del 118 hanno fatto arrivare l'eliambulanza per evitare di perdere tempo, e lo hanno portato in ospedale con l'elicottero, dove è ancora ricoverato. Come abbiano fatto i due veicoli a scontrarsi, ancora non è chiaro: saranno gli agenti della polizia locale ad accertare eventuali responsabilità.