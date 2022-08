Schianto fra due auto, muore Vincenzina Capoccetta: la conducente dell’altra guidava ubriaca È morta nello scontro con un’altra macchina nel frusinate: il marito è nell’ospedale di Alatri con 30 giorni di prognosi. La donna alla guida dell’altra auto viaggiava con un tasso alcolemico oltre il doppio dei limiti consentiti.

A cura di Beatrice Tominic

Vincenzina Capoccetta, foto da Facebook.

Tragico incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 26 agosto 2022: una donna, la 62enne Vincenzina Capoccetta, ha perso la vita mentre stava percorrendo l'asse attrezzato, nel frusinate, all'altezza di Ferentino. L'incidente è avvenuto fra due automobili che si sono schiantate nel tratto di strada fra Frosinone e Ferentino, comune che dista dal capoluogo una decina di chilometri.

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare: è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, ma poco dopo il suo arrivo è morta a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Viveva a Ceccano, comune che si trova un decina di chilometri più a sud di Frosinone, insieme al marito. Anche lui si trovava bordo dell'automobile e, come riportato dalla testata locale Frosinone News, è stato soccorso a seguito dello scontro. Fortunatamente, le condizioni dell'uomo non sembrano essere gravi. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Alatri, altra località che si trova nella zona, è stata valutata una prognosi di 30 giorni.

L'arresto della 48enne: guidava ubriaca

Sul posto, insieme ai soccorsi, in breve tempo sono arrivate anche le forze dell'ordine per i rilievi di routine e gli esami nei confronti della conducente dell'altra automobile, una 48enne di Alatri. Eseguito il test alcolemico, la donna che si trovava alla guida dell'altra automobile è risultata positiva: il tasso alcolemico registrato è risultato oltre il doppio dei limiti consentiti. La donna è stata arrestata ed ora si trova ai domiciliari.

L'addio alla 62enne

L'intera comunità di Ceccano è rimasta sotto choc per la notizia della perdita di Vincenzina Capoccetta. I funerali, come annunciato dai figli e dai familiari, si svolgeranno domani, lunedì 29 agosto, alle ore 15.30 nella Chiesa Santa Maria a Fiume di Ceccano.