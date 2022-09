Schiaffi e pugni alla madre anziana perché vuole i soldi: a denunciarlo, le sorelle La donna viveva in un terrore costante. Il 43enne è stato allontanato dall’abitazione, non potrà avvicinarsi alla madre.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato denunciato dalle sorelle e allontanato dalla casa familiare perché picchiava costantemente la madre, una donna anziana di settantasette anni. Il 43enne pretendeva sempre del denaro, e per averlo prendeva la madre a calci e pugni, provocandole un forte stato di ansia e diverse ferite.

I fatti sono avvenuti a Bassiano, in provincia di Latina. Le violenze andavano avanti da diverso tempo, con le richieste di denaro che si facevano sempre più insistenti e le botte sempre più forti.

La donna aveva molta paura del figlio e temeva che le cose sarebbero peggiorate con una denuncia: e così continuava a subire, sperando che un domani magari le cose sarebbero cambiate. Sono le figlie che a un certo punto hanno deciso di prendere in mano la situazione, andando a denunciarlo. Data la gravità delle accuse, il giudice ha deciso di disporre il divieto di avvicinamento alla vittima e alla sua abitazione.

Leggi anche Maxi rissa ad Acciaroli, decine di giovani si picchiano a calci e pugni

Interrogato dal giudice, il 43enne ha deciso di non rispondere. Non una parola sul fatto che durante questi momenti distruggesse casa, non una parola sulle botte date alla donna. Adesso deve rispondere di maltrattamenti aggravati: nel caso venga disposto il rinvio a giudizio, rischia diversi anni di carcere.

E sempre di ieri invece è la notizia di un uomo arrestato perché ha tentato di uccidere la madre. Anche in questo caso c'erano continue richieste di denaro, e se la donna rifiutava veniva presa a calci e pugni. L'ultima volta che l'ha picchiata l'ha anche provata a strangolare e le ha spaccato una sedia addosso, cosa che ha fatto scattare l'arresto e l'accusa di tentato omicidio.