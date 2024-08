video suggerito

Schiacciato dalla pressa, gravissimo un operaio di 57 anni: elitrasportato a Roma da Anagni Paura nel Frusinate dove un operaio di 57 anni è rimasto schiacciato da una pressa mentre si trovava al lavoro in un’azienda di pavimentazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura ad Anagni, all'interno di un'azienda che produce pavimenti. È lì che uno degli operai al lavoro questa mattina, nella giornata di lunedì 5 agosto 2024, è rimasto schiacciato all'interno di una pressa. Non appena i suoi colleghi si sono resi conto del terribile incidente che ha coinvolto l'uomo, un cinquantasettenne residente ad una quarantina di chilometri dal luogo in cui si trova lo stabile, è scattato l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

Stava lavorando come ogni giorno nell'azienda di pavimentazioni di Anagni, quando è rimato schiacciato in uno dei macchinari, la pressa, e ha riportato gravi lesioni. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso in cura l'operaio cinquantasettenne. Oltre a loro, nello stabilimento dell'azienda di pavimentazioni sono arrivati anche i tecnici del personale dello Spresal dell'Asl e i carabinieri della compagnia di Anagni che stanno indagando sull'infortunio.

Come sta l'operaio rimasto gravemente ferito

L'operaio rimasto schiacciato nella pressa è stato immediatamente trasportato nel vicino ospedale di Frosinone da dove, però, viste le gravi condizioni di salute, è stato richiesto l'intervento di un elisoccorso. Il cinquantasettenne è stato trasferito d'urgenza a Roma, al policlinico Umberto I: si trova in condizioni davvero molto critiche. Secondo quanto riportato dall'edizione ciociara de il Messaggero, il cinquantasettenne si trova adesso nel reparto di terapia subintensiva, con numerose fratture agli arti e lesioni al torace, con il cosiddetto "versamento" nei polmoni.