Scaraventata giù dalle scale dal compagno durante una lite: "Aiutatemi, mi ha spinto giù" Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, un 51enne ha buttato giù dalle scale la compagna durante una lite.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano litigando quando è stata aggredita. Ennesimo episodio di violenza domestica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, dove una donna di 41 anni è stata spinta giù dalle scale dal compagno, un uomo di 51, durante una lite. I fatti sono avvenuti in un'abitazione in zona Boccea, nel quartiere Aurelio, qualche notte fa.

Cosa è successo: la lite e l'aggressione

Una volta arrivati sul posto i carabinieri, è stata la donna a raccontare ai militari quanto era accaduto poco prima. "Mi ha aggredito e mi ha scaraventata giù per le scale", ha raccontato riferendosi al compagno convivente che poco prima l'aveva spinta giù.

La quarantunenne ha immediatamente sporto denuncia e subito dopo è stata trasportata la pronto soccorso del vicino ospedale San Camillo. Una volta raggiunta la struttura medici e paramedici le hanno curato le ferite riportate al braccio e alla gambe. Per lei la prognosi è stata di 7 giorni.

L'intervento dei carabinieri

L'allarme è scattato in piena notte, quando al 112 è arrivata una segnalazione per una lite. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri delle vicine stazioni di Madonna del Riposo e Prati che hanno raggiunto l'abitazione in cui si trovavano i due. Sono stati poi i colleghi della compagnia di San Pietro ad arrestare l'uomo in flagranza di reato perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Denunciato dalla compagna, l'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Regina Coeli, come stabilito dalla Procura della Repubblica di Roma. Il tribunale ha convalidato il provvedimento nei confronti del cinquantunenne e ne ha inoltre disposto l’allontanamento dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinamento alle persone e ai luoghi da essa frequentata.