Scappa in auto dalla polizia e si schianta contro un palo: morto un 38enne a Nettuno Inseguimento a Nettuno, nel litorale a sud della capitale, finito in tragedia: 38enne fugge dalla polizia e si schianta contro un palo.

A cura di Beatrice Tominic

Un inseguimento finito in tragedia quello avvenuto ieri sera, sabato 24 maggio 2025, a Nettuno, nel litorale sud della capitale in cui ha perso la vita un uomo di 38 anni. Il trentottenne si trovava al volante di un'automobile quando si è accorto di essere inseguito dalla polizia e ha accelerato. Nel corso della sua fuga, però, non si deve essere accorto della presenza di un palo lungo la strada e gli si è schiantato contro. È morto sul colpo. Vicino alla macchina i poliziotti hanno poi rinvenuto un borsone che conteneva 25 chili di cocaina.

Inseguimento a Nettuno: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri, sabato 24 maggio 2025. Erano le 20.30 circa quando, in località Tre Cancelli, nel comune del litorale a sud della capitale di Nettuno, è avvenuto l'inseguimento. Gli agenti della Polizia di Stato erano in servizio quando hanno visto sfrecciare due automobili a forte velocità. Così i poliziotti hanno deciso di inseguirle.

Alla guida delle due auto un ventiseienne e un trentottenne. Il primo ha frenato e si è fermato poco dopo l'inizio della fuga. Il secondo, invece, ha continuato a scappare dalla polizia.

L'incidente e la morte sul colpo

Dopo una prima fase dell'inseguimento, il conducente ventiseienne si è fermato. Il trentottenne che si trovava alla guida della seconda macchina, invece, ha continuato a scappare ad alta velocità, senza accennare a fermarsi. L'automobile ha svoltato in una strada sterrata. Ha proseguito ancora, poi è finita contro un palo della rete telefonica e si è ribaltata. L'impatto con il palo e con il suolo è stato violentissimo. Il trentottenne alla guida è morto sul colpo.

Sul posto i poliziotti che continuavano a tampinare il trentottenne nel corso dell'inseguimento hanno effettuato i primi accertamenti. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, accanto all'automobile guidata dal trentottenne, ormai ribaltata lungo la strada sterrata, è stato rinvenuto un borsone con dentro 25 chili di cocaina. Da chiarire da dove sia arrivata e per quale ragione si trovasse, come le indagini stanno ancora accertando, nell'automobile.