Scappa dal giardino, sbrana un gatto e aggredisce i passanti: pitbull ucciso con un colpo di pistola Ha sbranato un gattino, poi ha puntato un cucciolo al guinzaglio: i proprietari sono riusciti a salvare il cagnolino, ma sono stati presi a morsi dal pitbull.

A cura di Beatrice Tominic

È stato ucciso con un colpo di pistola il pitbull che nel pomeriggio di sabato scorso, 25 febbraio 2023, ha seminato il panico a Tivoli: dopo essere scappato dalla proprietà in cui viveva, ha aggredito i passanti e gli animali che ha trovato lungo il suo cammino, compreso un gattino. Dopo aver ricevuto la segnalazione, come scrive il Messaggero, sono intervenuti i carabinieri che prima hanno provato a bloccarlo utilizzando contro di lui un taser, poi lo hanno abbattuto.

Cosa è successo

La vicenda risale al pomeriggio di sabato scorso, 25 febbraio 2023, quando un pitbull è riuscito a scappare dalla proprietà in cui viveva, uno dei villini a pochi passi dalla via Tiburtina, poco distante dalla Villa Adriana, a Tivoli.

Il cane, di media taglia, secondo le prime ricostruzioni avrebbe scavalcato la recinzione della proprietà: non appena fuori dall'abitazione, si è gettato su un gatto che, secondo alcuni passanti che hanno assistito alla scena, sarebbe stato sbranato. Poi ha raggiunto una coppia di passanti, padre e figlio di 60 e 30 anni, che stavano passeggiando insieme al loro cagnolino: prima che il molosso potesse azzannare anche il loro cucciolo, uno dei due è riuscito a prenderlo fra le braccia. Il pitbull, però, a questo punto, si è scagliato contro le due persone, mordendoli alle braccia, mentre il cagnolino è riuscito a scappare. Aggredito, poi, un altro passante, un uomo di 70 anni circa che si era avvicinato in loto soccorso, azzannato fra spalla e braccio.

L'arrivo dei carabinieri

Nel frattempo, sono stati allertati i soccorsi. Sono arrivati vigili urbani, 118 e carabinieri: sul posto in breve tempo è arrivata una pattuglia dal comando di Tivoli che hanno immediatamente provato a bloccare l'animale. I militari, per prima cosa, hanno provato a sedarlo utilizzando il taser, ma quando hanno notato che, anziché placarsi, il cane sembrava essere ancora più agitato hanno estratto la pistola, l'hanno puntata verso il pitbull e hanno esploso un colpo. Soccorso e trasportato in una clinica veterinaria, è morto poco dopo.

Anche le tre persone ferite sono state soccorse in breve tempo: i tre sono stati trasportati all'ospedale di Tivoli dove sono stati medicati, riportando sette giorni di prognosi.

Sui fatti è stata informata la procura: il cane, secondo li primi approfondimenti, era regolarmente dotato di chip e iscritto all'anagrafe canina, accertamenti veterinari permetteranno di effettuare ulteriori verifiche. Ora spetta alla procura di Tivoli valutare eventuali responsabilità sulla custodia dell'animale.