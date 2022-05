Sbaglia manovra, la macchina fa un volo di diversi metri e precipita in strada: un ferito a Roma L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 2 maggio, precisamente all’altezza dell’incrocio di via Boccea con via di Torrevecchia in direzione Casalotti.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook

Sbaglia manovra con la macchina e finisce giù sulla strada sottostante. In pratica invece di inserire la retromarcia, ha messo erroneamente la prima ed è caduto da un parcheggio di un'attività commerciale che sovrasta via Boccea, Roma nord. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 2 maggio, precisamente all'altezza dell'incrocio con via di Torrevecchia in direzione Casalotti. Sul posto, come si vede nella fotografia pubblicata sul gruppo Facebook ‘Sei di Torrevecchia se…, sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'uomo al volante della vettura sarebbe rimasto ferito, ma le sue condizioni di salute restano per ora sconosciute.