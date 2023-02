Sara Battisti (Pd) accusa Francesco Rocca: “Ha legami con la mafia”. Poi si scusa Sara Battisti, consigliera uscente Pd candidata a Frosinone, ha attaccato Francesco Rocca con delle accuse infondate. Si è poi scusata pubblicamente.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Rocca e Sara Battisti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Francesco Rocca non è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre è stata male. Francesco Rocca è legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali, che abbiamo combattuto sul litorale romano". Sono le parole di Sara Battisti, consigliera regionale uscente del Partito Democratico che sostiene Alessio D'Amato contro Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa italiana e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Un attacco presente in un video pubblicato dal quotidiano Il Foglio. Candidata a Frosinone, ieri Battisti ha partecipato ad un comizio ad Aquino e ha pronunciato delle accuse gravi contro l'avversario politico, che concorre alla carica di goveratore del Lazio sfidando Alessio D'Amato, ex assessore regionale alla Sanità e Donatella Bianchi, candidata del Movimento Cinque Stelle. Accuse che non hanno prove e che indicano dei presunti legami tra Rocca e gli ambienti della criminalità organizzata, che opera sul litorale romano.

Sara Battisti si scusa per le accuse infondate a Francesco Rocca

All'indomani dalle dichiarazioni fatte Sara Battisti si è scusata pubblicamente con Rocca: "Nel mio intervento ho rivolto accuse offensive e che non hanno alcun tipo di fondamento nei riguardi del candidato presidente del centrodestra, Francesco Rocca – scrive in una nota diramata a mezzo stampa – Ci dividono le idee politiche, abbiamo visioni diametralmente opposte sul futuro della nostra Regione, ma ciò non giustifica l'utilizzo di alcune mie affermazioni, seppur in un momento concitato ad una settimana dal voto. Per questo, rivolgo le mie scuse pubbliche a Francesco Rocca". Il candidato del centrodestra tirato in causa ha risposto: "Avevo intenzione di denunciare Battisti, ma le sue scuse pubbliche sono sufficienti – commenta la vicenda – Per me è un incidente chiuso".

Ieri mattina Battisti è intervenuta nel piccolo centro della Ciociaria con il sindaco Libero Mazzaroppi: "Il 12 e 13 Febbraio siamo chiamati ad esprimere un voto importante – scrive in un post pubblicato su Facebook – perché dobbiamo evitare che il governo della Regione torni nelle mani del centro destra, lo stesso centro destra che dieci anni fa ci ha consegnato un Ente sull'orlo del fallimento che, con pazienza e determinazione, abbiamo risanato. Per proseguire questo lavoro c'è un solo presidente possibile: Alessio D'Amato".