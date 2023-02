Santi Cosma e Damiano, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: morta donna di 33 anni Sul posto i carabinieri e il personale del 118, che hanno provato a rianimarla senza successo. L’incidente è avvenuto in via Porto Galeo, nel comune di Santi Cosma e Damiano.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna di trentatré anni è morta questa mattina in un incidente avvenuto in via Porto Galeo, nel comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la 33enne ha perso il controllo dell'auto, finendo violentemente fuori strada. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La situazione che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori è stata drammatica. La macchina era completamente distrutta, e la donna incastrata tra le lamiere, ormai priva di vita.

L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Si tratta di una donna molto giovane originaria di Minturno, che ha avuto l'incidente si pensa poco prima delle 7 del mattino o questa notte. La vettura è stata notata questa mattina da alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito lanciato l'allarme, sperando di poter fare qualcosa per la giovane, che invece era già senza vita.

Leggi anche Gaia Burba investita mentre attraversava la strada sul Lungotevere: è morta a 49 anni

Non si sa come mai abbia perso il controllo della macchina: tra le ipotesi al vaglio un malore, un colpo di sonno, o una distrazione. Al momento non sembra che siano coinvolte altre vetture, sembrerebbe che la 33enne sia uscita fuori strada da sola. Da chiarire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia in modo da chiarire definitivamente le cause del decesso e le circostanze nelle quali è avvenuto l'incidente. Quando il magistrato darà il nulla osta, la salma sarà restituita ai familiari, che potranno così organizzare il funerale per l'ultimo saluto alla giovane donna.