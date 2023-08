Santa Marinella, auto si ribalta abbattendo un lampione e finisce la sua corsa contro un albero È avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto 2023, a Santa Marinella: un’automobile si è ribaltata, ha strappato da terra un palo della luce e un cartello. Poi è finita contro un albero.

A cura di Beatrice Tominic

Ha finito la sua corsa schiantandosi contro un albero, dopo aver strappato dalla strada un palo della luce e un cartello della segnaletica stradale: è successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 agosto, a Santa Marinella, sul litorale romano a nord della capitale. L'incidente è avvenuto alle 11.45 circa, all'altezza del civico 30 in via Cicerone, nel comune marittimo.

L'incidente in tarda mattinata

Il ragazzo stava procedendo al volante dell'automobile quando, probabilmente, ha perso il controllo della vettura. L'automobile si è ribaltata ed è carambolata lungo la strada. Dopo essersi piegata su un fianco, ha girato nuovamente scontrandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica, sdraticandolo dall'asfalto. Stessa sorte è toccata anche ad un cartello stradale che si trovava lungo la traiettoria seguita dall'automobile.

L'automobile ha concluso la sua corsa poco dopo, schiantandosi contro un albero, al lato della strada, dove è atterrata su un fianco, come mostra la foto in apertura.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Santa Marinella che hanno subito iniziato le operazioni di salvataggio per far uscire dal veicolo il ragazzo alla guida, rimasto intrappolato. Una volta estratto dall'automobile, i pompieri lo hanno affidato agli operatori del personale sanitario della Misericordia di Santa Marinella. Il giovane, però, è stato trasferito poco dopo nell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, a circa una dozzina di chilometri di distanza dal luogo dell'incidente.

Sul posto in attesa del carro attrezzi e dei tecnici dell'illuminazione pubblica, sono rimasti i carabinieri della vicina Santa Severa, che hanno iniziato ad effettuare i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dall'incidente.