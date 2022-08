Santa Marinella, a fuoco bosco e sterpaglie: per spegnere il rogo arrivano elicottero e canadair Un incendio boschivo ha interessato la zona di Santa Marinella, sul litorale romano: per spegnare le fiamme sono arrivati anche un elicottero e un canadair.

A cura di Beatrice Tominic

Un altro incendio ha colpito nuovamente la zona del litorale romano, dopo quelli che nelle settimane scorse hanno interessato la zone di Fregene e Fiumicino. Stavolta le fiamme si sono propagate verso le ore 15.15, nella zona di Santa Marinella, comune in provincia di Roma che si trova circa ad una sessantina di chilometri più a nord della capitale. La zona, densamente frequentata d'estate, è stata colpita da un incendio nel primo pomeriggio di ieri, martedì 23 agosto 2022. Il rogo si è originato, in particolare, nei territori fra il civico 56 di via Lerici e il 165 di via Elcetina.

Le cause dell'incendio

Non si conoscono le cause dell'incendio, ma secondo i primi dati ricavati dai vigili del fuoco giunti sul luogo del rogo per gli interventi di contenimento e spegnimento del rogo, le fiamme si sono originate in una zona ricca di sterpaglie e, in breve tempo, complice anche il forte vento che ha caratterizzato la giornata di ieri, si sono propagate arrivando nel bosco, con vegetazione folta, dove hanno bruciato alberi e arbusti.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Roma: sul posto, nello specifico, sono intervenute tre squadre di pompieri e un'autobotte che si sono recate nel luogo da cui è partita la segnalazione insieme al Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento. A causa dell'estensione delle fiamme che, interessando la vegetazione, sono diventate anche molto alte, è stato richiesto l'intervento di spegnimento dall'alto. Per questa ragione, nel corso del pomeriggio, sono stati attivati anche un Canadair e un elicottero che, sorvolando la zona, hanno velocizzato le attività di spegnimento.