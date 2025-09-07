Sandro Bigozzi è il paracadutista morto dopo un lancio a Roma: sui social il video dell’ultimo volo

Il paracadutista morto dopo un lancio a Montecompatri è Sandro Bigozzi. Aveva 49 anni ed era seguito da oltre 51mila persone su Instagram, dove condivideva i suoi quasi 6000 lanci, molti dei quali nella Maremma Toscana.

Il paracadutista di 49 anni morto durante il lancio alle porte della capitale ieri è Sandro Bigozzi. Il terribile incidente è avvenuto sabato 6 settembre 2025, mentre si trovava in volo a oltre 1500 metri di altezza in zona Montecompatri, alle porte della capitale. Bigozzi era un paracadutista professionista, istruttore e jumpmaster. Nel corso degli anni si è lanciato oltre 5651 volte, come si legge nella bio del suo profilo Instagram, dove condivideva la maggior parte dei voli sul suo profilo Instagram dove era seguito da oltre 51mila appassionati. Le ultime storie, il video in apertura e alcune immagini dei momenti salienti del volo, erano state condivise circa due ore prima della tragedia.

Per l'ultimo terribile lancio aveva scelto la capitale, la tragedia è avvenuta in un campo di volo che si trova in via Prenestina Nuova. Originario di Grosseto, spesso si lanciava nei cieli della Maremma Toscana, in tandem sul mare.

Una delle ultime immagini condivise nelle storie di Instagram, circa due ore prima del tragico lancio.

Il tragico incidente alle porte della capitale

Nella giornata di ieri Bigozzi ha pubblicato un video e alcuni frame da uno degli ultimi lanci. Poi l'ultimo lancio, a circa 1500 metri di altezza, verso le ore 13 di sabato 6 settembre 2025. Non è chiaro cosa sia successo. Bigozzi avrebbe provato ad aprire il paracadute principale, poi compresa la situazione di pericolo avrebbe provato anche con quello di emergenza. Poi lo schianto. E il paracadutista è finito vicino alla vegetazione che si trova accanto alla pista. Non è chiaro cosa sia accaduto. Per cercare di fare chiarezza è stata disposta l'autopsia sul corpo.

Chi era Sandro Bigozzi, paracadutista che raccontava i lanci sui social network

Bigozzi era appassionato di paracadutismo, aveva conseguito diversi brevetti e raggiunto numerosi traguardi nello sport. "Senza troppi giri di parole: ICPC 2025 è un’esperienza formidabile. La Formula 1 del paracadutismo – scriveva sui social lo scorso 26 luglio in riferimento alla gara, l'International Canopy Piloting, di paracadutismo – Un livello stratosferico. Porto a casa tanti punti ma non di sutura, il materiale tutto intero. Sono felicissimo perché certe esperienze vanno vissute, ed io ho ancora la ghiaia tatuata ovunque".

Ma lo sport era soltanto un lato della sua vita. Lavorava come rappresentante per una casa farmaceutica. Viveva con la moglie e due bimbe piccole.