San Pietro, anziano turista si allontana dal gruppo. Ritrovato dagli agenti in stato confusionale A dare l'allarme la capogruppo che guidava i turisti a San Pietro. L'anziano turista è stato trovato dopo un'ora dagli agenti disorientato ed in stato confusionale.

A cura di Enza Savarese

Il turista ritrovato dagli agenti della polizia di stato

Anziano turista si allontana a San Pietro



Anziano turista disperso e poi ritrovato dagli agenti nel giro di un'ora. È successo nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di piazza San Pietro. A dare l'allarme la capogruppo dei turisti che era in visita per visitare la Basilica a Città del Vaticano. Arrivati nei pressi della piazza però la donna è resa conto che mancava qualcuno all'appello: Chan Peter. Dopo averlo cercato in giro, la donna seguita dal resto del gruppo è rivolta ad uno degli agenti in pattuglia nella zona. Il poliziotto ha cercato di farsi spiegare la situazione dalla donna, in evidente stato di agitazione per aver perso il compagno di viaggio tra la folla. Dopo aver recuperato una foto dell'uomo disperso, l'agente ha mandato l'allarme anche agli altri colleghi.

Ritrovato in stato confusionale

Le ricerche sono continuate per circa un'ora nei pressi della piazza. L'anziano turista è stato poi ritrovato da una pattuglia che perlustrava l'area intorno alla Basilica. L'uomo spaesato e confuso è stato recuperato mentre si trovava in un istituto di credito e cercava di ricordare il pin della sua carta, per prelevare del denaro in contante. Pochi minuti dopo l'uomo si è riunito ai suoi compagni di viaggio. A scoppiare in un pianto di commozione la capogruppo che, rivolgendosi agli agenti con un italiano traballante, li ha ringraziati definendoli "dei supereroi".