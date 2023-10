San Lorenzo, va a fare un giro con la moto dell’amico poi gli chiede un riscatto per restituirla Un uomo di 42 anni è stato arrestato per estorsione e minacce. Dopo aver chiesto a un conoscente di fare un giro con la sua moto, lo ha minacciato con una roncola per avere del denaro altrimenti non gli avrebbe restituito il mezzo.

Prima chiede in prestito la sua moto a un amico, poi per ridargliela indietro pretende del denaro minacciandolo di morte. È accaduto lo scorso 2 giugno a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, e oggi un 42enne è stato arrestato per il reato di estorsione.

La storia ha inizio quando l'uomo chiede in prestito una motocicletta di grossa cilindrata ad un amico per provarla. Poco dopo torna in via dei Volsci, la strada che taglia in due il quartiere romano alle spalle della stazione Termini, ma sorpresa: invece di tornare in sella alla moto torna a piedi.

Quando l'amico gli chiede spiegazioni tira fuori una roncola e, minacciandolo, gli chiede dei soldi per restituirgli il motociclo. "O mi dai 80 euro o non vedi più la moto". La vittima dell'estorsione però non ha ceduto di fronte alle minacce e, dopo alcuni giorni ha ritrovato la moto in strada, sporgendo allo stesso tempo denuncia ai carabinieri.

Ora il 42enne è stato rintracciato e arrestato. Tradotto nel carcere romano di Regina Coeli qui rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.