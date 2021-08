San Lorenzo teppisti in azione: danneggiano le auto in sosta con un manganello per “divertimento” Ancora un episodio di teppismo legato alla movida nel quartiere romano di San Lorenzo dove quattro giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine: erano intenti a danneggiare le auto in sosta con un manganello telescopico. Identificati hanno tra i 18 e i 22 anni e sono stati denunciati a piede libero.

A cura di Redazione Roma

Continuano anche in pieno agosto le attività di controllo delle forze dell'ordine nelle zone della cosiddetta movida, in particolare nel quartiere di San Lorenzo dove sono stati numerosi nelle scorse settimane gli episodi di intemperanza e violenza legati alla presenza serale di migliaia di ragazzi e ragazze. Nel fine settimana gli agenti del Commissariato di San Lorenzo, sostenuti dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dagli uomini del Reparto Mobile, hanno vigilato sui luoghi di maggior afflusso tra cui piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci, via degli Ausoni, Scalo di San Lorenzo e l’adiacente Parco delle Stelle.

La pressione delle forze dell'ordine ha portato a numerosi controlli d'identità e al tentativo di far rispettare il distanziamento sociale, oltre che ovviamente al controllo delle attività di somministrazione. Sulle 23 attività commerciali che hanno ricevuto una visita delle forze dell'ordine, un mini market è stato multato e costretto alla chiusura per tre giorni, a causa della violazione dell'ordinanza sulla vendita di bevande alcoliche di asporto.

L'episodio più grave nei pressi di via degli Ausoni dove gli agenti hanno inseguito e fermato quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che per "divertimento" si stavano dedicando a danneggiare le auto in sosta utilizzando un manganello telescopico che, buttato durante la fuga è stato rinvenuto dagli agenti intervenuti su segnalazione di alcuni residenti. Il fermo è avvenuto nei pressi di piazzale del Verano dove i giovani pensavano di essere ormai al sicuro, ma i poliziotti li hanno identificati grazie alle descrizioni ricevute. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento, ed uno di essi, denunciato anche per porto di armi atti ad offendere per la detenzione del manganello.