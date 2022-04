San Lorenzo, ragazza di 18 anni denuncia una molestia in un pub: arrestato 55enne Nella nottata di giovedì, una ragazza ha denunciato un uomo per averla molestata mentre si trovava in un pub, in fila per la toilette: per l’uomo sono scattati i domiciliari.

A cura di Beatrice Tominic

Una ragazza di 18 anni ha denunciato un uomo per averla molestata giovedì sera all'interno di un pub in via dei Sardi, nella quartiere di San Lorenzo, mentre si trovavano in fila per andare verso i servizi igienici del locale. La ragazza, una studentessa milanese, si trovava a Roma in vacanza con un gruppo di amici, mentre l'uomo, il presunto aggressore, era nel pub con la sua compagna che, al momento della violenza, era seduta al tavolo. Come si legge in un articolo de il Corriere della Sera, la polizia avrebbe ritenuto credibile il racconto della giovane e ha arrestato l'uomo, un 55enne romano.

La molestia in fila per la toilette

La molestia si sarebbe verificata alle 2 della notte di giovedì scorso, 7 aprile, quando la ragazza, che si trovava in fila verso la toilette insieme ad un'amica, si è messa ad urlare, facendosi notare da tutto il locale, nonostante l'alto volume della musica e il brusio delle voci. La ragazza, soccorsa dall'amica con cui si trovava in fila, ha immediatamente urlato: "Mi ha toccata!"

L'arrivo della polizia e dell'ambulanza

I titolari del locale, non appena venuti a conoscenza dell'episodio, hanno deciso di allertare il numero di emergenza unico 112: poco dopo sono arrivate le pattuglie di polizia e un'ambulanza Ares, a bordo della quale i medici del personale sanitario hanno trasportato la ragazza al Policlinico Umberto I. La ragazza, in forte stato di agitazione, è arrivata in ospedale in codice giallo e poi è stata dimessa con qualche giorno di prognosi a causa di un'escoriazione alla gamba che si sarebbe procurata mentre reagiva alla molestia.

Per il 55enne sono scattati i domiciliari

Dopo aver ascoltato il racconto della giovane, gli agenti di polizia hanno arrestato il 55enne, che oggi si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. Oltre alla presunta vittima, sono stati ascoltati anche altri giovani che si trovavano nel pub e i titolari del locale e visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto è accaduto. Il 55enne, invece, nega di aver molestato la ragazza e, forse già nella giornata di domani, potrebbe raccontare la sua versione dell'accaduto davanti al gip.