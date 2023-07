San Basilio, il delivery della cocaina: consegne a domicilio e offerte online. Un giro da 1,5 milioni I carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro questa mattina, lunedì 10 luglio, hanno arrestato 5 persone sospettate di essere coinvolte in un traffico di cocaina da 5mila contatti giornalieri per un valore stimato di un milione e mezzo di euro all’anno.

A cura di Teresa Fallavollita

Come ordinare cibo d’asporto. Un operatore raccoglie le richieste; lo stesso centralinista, poi, fornisce le indicazioni per raggiungere il luogo dell’appuntamento, in una sorta di consegna a domicilio che a volte viene effettuata addirittura in taxi. Per completare il tutto, come nei migliori brand di delivery, per fidelizzare i clienti e tenere aggiornata la platea di potenziali acquirenti su tariffario e offerte, un apposito servizio pubblicitario diffuso sui social.

Questo l’organizzatissimo sistema di spaccio intercettato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro che nella mattinata di oggi, lunedì 10 luglio, hanno condotto un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio che ha portato all’arresto di 5 persone.

Il servizio di consegne a domicilio attivo dal 2019

Le indagini portate avanti tra ottobre e dicembre 2022 dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno permesso di far emergere uno strutturato sistema di spaccio di cocaina attivo già dal 2019.

Con modalità del tutto simili a quelle del “food delivery”, l’organizzazione si basava su una sorta di catena di montaggio, lungo la quale ognuno svolgeva una precisa mansione che permetteva di rendere il sistema di vendita e consegna delle sostanze estremamente efficiente.

Il tutto cominciava con un “centralinista” che raccoglieva le ordinazioni e forniva indicazioni sul luogo dell’incontro con il pusher per lo scambio. Tra i metodi di consegna individuati spicca l’utilizzo in alcune circostanze di un taxi in uso a uno degli indagati. Inoltre, un sistema di pubblicità online diffuso sui social permetteva di diffondere ad abituali e a nuovi potenziali clienti offerte, tariffari e orari del servizio.

Le indagini e gli arresti

In soli due mesi di indagini, gli inquirenti sono arrivati ad avanzare l’ipotesi di un traffico che raggiungerebbe i 5.000 contatti giornalieri, per un volume di affari stimato di oltre un milione e mezzo di euro all’anno.

Nel corso degli scorsi mesi, i carabinieri hanno arrestato 3 persone in flagranza di reato e sequestrato migliaia di dosi di sostanze stupefacenti, trovate all’interno di una cantina impiegata per lo stoccaggio della cocaina.

In un blitz effettuato nella mattinata di oggi nel quartiere di San Basilio, gli agenti del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma che ha portato all’arresto di 5 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.