Salvini precetta i lavoratori e riduce lo sciopero dei trasporti per la Ryder Cup di golf a Roma Tra le motivazioni con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha precettato lo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 29 settembre c’è proprio la Ryder Cup di golf che si sta tenendo a Roma.

A cura di Enrico Tata

La Ryder Cup prima dei lavoratori. Tra le motivazioni con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha precettato lo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 29 settembre c'è proprio l'evento sportivo internazionale che sta tenendo in questi giorni a Roma. L'agitazione è stata ridotta, quindi, da 24 a 4 ore e a quel punto il sindacato Usb, che ha indetto lo sciopero, ha preferito rinviarlo al 9 ottobre.

Nel testo firmato dal leader della Lega si legge, tra le motivazioni della precettazione, che occorre considerare

"il periodo ancora caratterizzato da significativi flussi turistici in entrata e in uscita dal territorio nazionale e dalla tenuta di eventi di rilevanza internazionale quali la manifestazione sportiva Ryder Cup 2023 in corso nella città di Roma nell'arco della stessa giornata del 29 settembre e la Manifestazione Notte Europea dei Ricercatori, indetta dalla Commissione Europea in tutti i Paesi dell'Ue, che coinvolge la maggior parte anche delle città italiane".

Insomma, occorre garantire lo svolgimento della Ryder Cup, un evento internazionale e importante, che però, per esempio, si svolge solo a Roma e non su tutto il territorio nazionale.

Salvini aveva già precettato uno sciopero dei trasporti a luglio, questa volta con la motivazione del caldo soffocante e dell'inizio degli spostamenti degli italiani per le vacanze estive. Questa volta ha motivato così il suo il suo intervento: "Siccome il governo sta preparando una legge di Bilancio che metterà miliardi di euro, per aumentare stipendi e pensioni di lavoratori e pensionati, non potevo, da ministro dei Trasporti, accettare che il prossimo venerdi' milioni di lavoratori e studenti rimanessero a piedi tutto il giorno e tutta la sera. E quindi ho ritenuto doveroso intervenire per ridurre a solo quattro le ore di sciopero, garantendo l'accesso agli uffici, alle fabbriche, alle scuole, in entrata e in uscita, perché i diritti dei lavoratori vengono prima di tutto e di tutti".

Per il sindacato, con la decisione di Salvini "si è consumata l'ennesima aggressione all'esercizio del diritto di sciopero". E in effetti, la precettazione è un provvedimento straordinario che può essere firmato soltanto in caso di "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”. La possibilità di non raggiungere comodamente la Ryder Cup non sembrerebbe rientrare nei "rischi gravi per l'individuo".