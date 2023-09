Ryder Cup 2023 di golf a Roma, come arrivare al Marco Simone e quanto costano i biglietti Al via al “Marco Simone golf and country club” di Guidonia la 44esima edizione della Ryder Cup, che per la prima volta si svolge in Italia a Roma. È uno dei più importanti tornei di golf del mondo. Tutte le informazioni sui biglietti e su come arrivare.

A cura di Enrico Tata

La Ryder Cup di golf, giunta alla 44esima edizione, sarà ospitata per la prima volta in Italia.. Il torneo, considerato tra gli eventi sportivi più importanti del mondo, si terrà al "Marco Simone golf and country club" a Guidonia Montecelio, pochi chilometri a Nord Est di Roma. Si svolgerà dal 26 settembre al 1 ottobre (con le gare che iniziano a partire dal 29 settembre) ed è prevista la partecipazione di circa 50mila persone al giorno, quasi 300mila spettatori attesi in totale.

L'edizione 2023 dell'evento vedrà contrapposte le squadre dell'Europa e degli Stati Uniti, composte dai migliori golfisti del mondo. I biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell'evento, con prezzi che vanno da 60 a 100 euro.

Come arrivare al Marco Simone Golf Club di Roma per la Ryder Cup di golf

Per raggiungere il Marco Simone Golf Club di Roma si possono utilizzare i mezzi pubblici, il taxi e la propria automobile (ma non fino al club), come indicato sul sito ufficiale. Data l'importanza dell'evento il Comune di Roma ha ideato un piano trasporti straordinario.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, si può arrivare in metro utilizzando la Metro B fino a Ponte Mammolo e poi il bus navetta gratuito "TR1" con prima corsa alle ore 5:00. La Metro B avrà una frequenza di 5 minuti e l'inizio delle corse verrà anticipato di un'ora nelle giornate di lunedì 29 e sabato 30 settembre. Si ricorda che per lavori, dal 28 settembre al 1° ottobre sarà sospesa la tratta Bologna-Jonio della metro B.

Il piano trasporti per la Ryder cup

Dal 25 settembre al 2 ottobre, eccetto la domenica, è attiva una linea Cotral, denominata S, che viaggerà con questo Itinerario: Ponte Mammolo, Rebibbia, Tiburtina, Settecamini, via di Casal Bianco, via di Valle Aniene, via Marco Simone, via San Vito Romano.

La linea B della metropolitana avrà convogli ogni 5 minuti: le prime corse sono alle 5:30 del mattino e vengono anticipate di un'ora nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre. È possibile acquistare il biglietto (costo: 1,50€) nelle stazioni metro oppure direttamente al tornello utilizzando carte di pagamento contactless.

Sarà possibile utilizzare anche i treni della linea Fl2 per raggiungere la stazione ferroviaria di La Rustica, dove saranno presenti le navette gratuite "TR2" che condurranno a Marco Simone.

Non sarà possibile raggiungere il club con la propria automobile. Ci saranno tre parcheggi dedicati da cui si potrà prendere la navetta. Il primo parcheggio è alla stazione ferroviaria di La Rustica, il secondo presso via Bonagiunta Orbicciani da Lucca, con navetta ‘Pr3', il terzo presso l'aeroporto di Guidonia (viale Roma), con navetta ‘Pr4'.

Per quanto riguarda il servizio taxi, è stata concordata una tariffa di 75 euro. Gli spettatori, tuttavia, non potranno arrivare al Marco Simone Golf & Country Club direttamente in taxi. Tutte le auto bianche si fermeranno al parcheggio "Park & Ride" 3 di via Bonagiunta Orbicciani da Lucca. Da lì occorrerà prendere la navetta gratuita.

Quanto costano i biglietti per la Ryder Cup e dove acquistarli

Alcuni biglietti per la Ryder Cup sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell'evento. Qua tutte le informazioni sui costi, che comunque vanno dai 60 ai 100 euro. I biglietti singoli di venerdì, sabato e domenica risultano esauriti, ma ci sono alcuni pacchetti ancora disponibili. È ancora possibile acquistare, inoltre, qualche biglietto per la giornata di giovedì.