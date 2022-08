Salvato dai pompieri l’uomo intrappolato nel tunnel: era cinque metri sottoterra. Indagini in corso L’uomo intrappolato nel tunnel a cinque metri sottoterra è stato salvato dai vigili del fuoco. Cosciente, è stato portato via in ambulanza.

A cura di Natascia Grbic

L'uomo che questa mattina è rimasto sepolto in un tunnel scavato con altre due persone all'Aurelio è stato salvato dai vigili del fuoco. Dopo ore di lavoro i soccorritori sono riusciti a estrarlo da sottoterra e assicurarlo a una barella. L'uomo è stato portato via in ambulanza: il suo stato di salute non è noto, ma è cosciente. Quando è stato fatto uscire dal tunnel la folla che stava assistendo da ore alle operazioni di salvataggio è esplosa in un applauso.

Le indagini sono attualmente in corso per capire cos'è accaduto. Le prime informazioni circolate nell'immediatezza dei fatti, parlano di un operaio: mentre stava scavando un tunnel con altri colleghi, il terreno avrebbe ceduto, intrappolandolo. Per cause ancora non del tutto chiare però, gli uomini che erano con lui sono fuggiti, ma sono stati bloccati dai carabinieri subito dopo. A quanto appreso da Fanpage.it, non ci sarebbero in realtà cantieri aperti nella zona: l'uomo potrebbe quindi con tutta probabilità non essere un operaio, e stava scavando il tunnel per altri motivi.

Tra le ipotesi che si sono fatte strada nel corso del pomeriggio, quella che l'uomo possa appartenere a una delle cosiddette bande ‘del buco' e che il tunnel dovesse arrivare fino al caveau di una banca nelle vicinanze. Una possibilità su cui gli investigatori hanno inizialmente espresso dubbi e perplessità dato che il primo istituto bancario si trova a circa trecento metri dal tunnel che stavano scavando.

I lavori sarebbero partiti da un negozio in via Innocenzo XI, che fino a qualche mese fa ospitava un ortofrutta. Da tempo però era sfitto. L'uomo è rimasto otto ore sotto terra. I tre che erano con lui, invece, sono riusciti a uscire immediatamente e a salvarsi. La loro posizione è ancora al vaglio dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento