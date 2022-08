Roma, persona cade sotto terra: vigili del fuoco sul posto per tentare di salvarla Intervento in corso in via Innocenzo XI, una traversa di via Gregorio VII, quartiere Aurelio a Roma.

A cura di Enrico Tata

I vigili del fuoco informano che dalle ore 12 una squadra è al lavoro in via Innocenzo XI, una traversa di via Gregorio VII, quartiere Aurelio a Roma, per soccorrere "una persona caduta sotto terra". Sono tuttora in corso le operazioni della squadra 9A con l'ausilio del personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del nucleo Urban Search and Rescue. "Funzionario, Capo Turno VVF e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza", si legge ancora nella nota inviata dai pompieri. Non sono state diffuse altre informazioni.

L'intervento, precisano i vigili del fuoco, potrebbe durare diverse ore. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della stazione Trastevere. Secondo quanto riportano i militari, si dovrebbe essere trattato di un crollo durante alcuni lavori di restauro. All'interno del tunnel è rimasto intrappolato un uomo ancora cosciente. Mentre i vigili del fuoco stanno cercando di estrarre l'operaio, i carabinieri stanno ascoltando la versione di alcuni colleghi per tentare di ricostruire l'accaduto: per la complessità di tale operazione sono stati allertati anche i nuclei speciali che presto arriveranno sul posto.