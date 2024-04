video suggerito

Roma non è il Texas, dopo le polemiche annullato il rodeo con monta dei tori alla Fiera Dopo una giornata di polemiche, ieri sera l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all’Ansa che l’autorizzazione per lo spettacolo del Rodeo con monta dei torii non sarà concesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nel calendario del ‘Festival del Mondo' in programma ad aprile e a maggio alla Fiera di Roma c'era anche un Rodeo con la monta dei tori in perfetto stile texano. Un evento che ha scatenato attacchi e critiche, dall'Oipa che ha presentato un'istanza al sindaco Gualtieri all'Enpa che ha definito lo show una vergogna nazionale. E anche la neo nominata garante degli animali di Roma, Patrizia Prestipino, si è detta assolutamente contraria a questa iniziativa.

E così a tarda serata, dopo una giornata di polemiche, l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all'Ansa che l'autorizzazione per lo spettacolo non sarà concesso. "Uno spettacolo come quello previsto dal Rodeo non rispetta infatti quanto previsto dal Regolamento comunale sulla tutela degli animali ed è giusto dare accoglienza alle proteste che in questi giorni sono state sollevate dai cittadini e dalle associazioni impegnate nella difesa degli animali", ha spiegato l'assessore Gotor.

Come anticipato, contro l'evento si erano scagliate non solo le associazioni animaliste, ma anche Patrizia Prestipino, nominata garante degli animali poche settimane fa dal sindaco Gualtieri: "Sto ricevendo da giorni centinaia di mail di indignazione da parte di cittadini e associazioni, ribadisco la totale contrarietà del Garante dei diritti degli animali a questo evento lesivo del benessere animale, nonché dell'immagine stessa della Capitale, che si è posta come obiettivo la cultura del rispetto degli animali. Inoltre, come ho provveduto a scrivere ufficialmente agli uffici comunali competenti – aggiunge – questo evento viola apertamente l'articolo 16 del Regolamento comunale sulla tutela animali di Roma".

Secondo l'Enpa quello spettacolo era una vera e propria "vergogna": "Era dai tempi di Buffalo Bill con lo spettacolo Wild West che a Roma non si vedevano proposte del genere. Ricordiamo che Roma Capitale ha un Garante per la tutela e il benessere degli animali, Patrizia Prestipino e un assessore con le deleghe all'Ambiente, all'Agricoltura e ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi. Continuiamo quindi ad essere fiduciosi in un loro pronto e deciso intervento, o in quello del sindaco in persona per fermare questa pessima iniziativa. Siamo assolutamente basiti. Dobbiamo aspettarci la prossima volta di importare la corrida dalla Spagna?", le parole di Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa.

E oggi l'Oipa ha ringraziato l'assessore Gotor per l'annullamento dell'esibizione "in evidente violazione dell’articolo 16 del Regolamento che vieta su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o d’intrattenimento, pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che contempli l’utilizzo di animali. Ci auguriamo che d’ora in poi eventi simili non siano più proposti e che gli uffici preposti evitino a monte di concedere autorizzazioni poco oculate. Ci chiediamo come abbiano potuto gli organizzatori pubblicizzare ampiamente il rodeo con i tori, vantato come il primo a Roma, senza averne l’autorizzazione".