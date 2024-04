video suggerito

Incidente sul lavoro a Latina: morto 50enne caduto dal tetto di un capannone È morto l’operaio ricoverato per due settimane al San Camillo. L’uomo, vittima di un incidente sul lavoro, è precipitato da nove metri di altezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

L'operaio caduto dal tetto di un capannone di un'azienda in via Carrara, tra Latina Scalo e Sermoneta, è morto lunedì sera 22 aprile, all'ospedale San Camillo di Roma. L'incidente è avvenuto lo scorso 8 aprile: la copertura del tetto è crollata sotto i piedi dell'uomo, un volo di nove metri, che aveva reso necessario il suo trasporto in eliambulanza al nosocomio. Il 51enne è stato ricoverato, poi per due settimane in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale.

L'incidente in cui è morto l'operaio

Il 51enne è deceduto due giorni fa, dopo due settimane di agonia, per le gravi ferite riportate dopo la caduta dal soffitto. I fatti sono accaduti lunedì 8 aprile, quando la caduta di oltre sette metri dal soffitto del capannone dell'azienda – che si occupa di costruzioni meccaniche – aveva causato al cinquantunenne un trauma cranico, uno toracico e diverse fratture multiple agli arti.

L'8 aprile l'operaio si trovava nella struttura di via Carrara per la riparazione di una perdita d'acqua sul tetto dell'azienda, dopo aver ricevuto una chiamata per conto di una ditta. Poi è precipitato nel vuoto per nove metri. Questa è la ricostruzione fatta dal personale dell'ispettorato del lavoro e del servizio di prevenzione dell'Asl, intervenuti per ricostruire la dinamica degli eventi insieme agli agenti di polizia.

Aperta un'inchiesta

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e una squadra di vigili del fuoco. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta, che dovrà verificare le condizioni di sicurezza e le eventuali responsabilità dell'accaduto. Questo è l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro di questa prima parte del 2024, durante il quale sono stati addirittura 531 quelli che si sono verificati nella provincia di Latina secondo i numeri diffusi da Cgil, Cisl e Uil pochi giorni fa.