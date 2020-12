Ha soccorso una sua amica che stava per essere violentata sotto i portici della stazione Termini, allontanando il suo aggressore. Quest'ultimo, un uomo senza fissa dimora di 45 anni, è andato su tutte le furie e ha aggredito il trentenne picchiandolo con calci e pugni, anche quando era a terra. Ha rischiato di ucciderlo, solo l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118 e degli agenti del commissariato Viminale ha scongiurato il peggio. Entrambe le vittime, sia l'uomo sia la donna, sono state trasportate in ospedale per essere medicate. Il trentenne ha ricevuto trenta giorni di prognosi, la donna cinque. L'aggressore, che si era dato alla fuga, è riuscito a scampare alla polizia per alcuni giorni, fino a che poi non è stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio.

Prova a stuprare una giovane e massacra l'amico, arrestato

L'episodio risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto sotto i portici di piazza dei Cinquecento, davanti la stazione Termini. La ragazza stava cercando un posto riparato dove passare la notte, quando è stata avvicinata dal 45enne, che ha provato a violentarla. Mentre cercava di toglierle i vestiti, è stato fermato e cacciato dall'amico della vittima, che ha allontanato lo stupratore. Quest'ultimo ha quindi aggredito il trentenne, prendendolo a calci in testa e sul volto, anche quando era caduto in terra. Poi è fuggito. È stato arrestato qualche giorno dopo dai poliziotti del commissariato Viminale, che lo hanno rintracciato grazie alla testimonianza delle vittime e alle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Rintracciato sempre nei pressi della stazione Termini, è stato arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale.