Saluti romani davanti al prof al Federico Caffè di Monteverde, Valditara: “Servono sanzioni severe” In piedi sopra sedie e banchi con le braccia tese: saluti romani all’Istituto Federico Caffè di Monteverde. “Episodi di questo tipo devono essere sanzionati più severamente”, dice Valditara.

A cura di Beatrice Tominic

Compaiono così, con il braccio teso in piedi sulla propria sedia, davanti ad un docente. Alcuni sono sopra in piedi sopra i banchi. Tutti fanno i saluti romani. Queste le immagini riprese in un video che negli ultimi giorno passa di chat in chat e sui social degli e delle studenti dell'istituto Federico Caffè di Monteverde. Non appena appreso dell'accaduto, il dirigente scolastico, come riporta la Repubblica, avrebbe immediatamente convocato un consiglio di classe straordinario per domani, venerdì 17 novembre. "Non avevo idea dell'esistenza di questo video, ma sicuramente servono provvedimenti disciplinare che il Consiglio riterrà di deliberare – ha fatto sapere il dirigente scolastico Vincenzo Colucci – Vedere questo video mi ha turbato: non va assolutamente bene, i fatti in sé sono gravi e noi faremo la nostra parte".

Non ha tardato ad arrivare neppure il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: "Apprezzo molto l’immediato intervento del dirigente scolastico – ha dichiarato – Non appena saranno approvate dal Parlamento le norme sul voto di condotta e sulle sospensioni, episodi di questo tipo saranno sanzionati più severamente rispetto a quanto oggi non possa succedere".

Il docente presente nel video

Oltre alla scena degli alunni nostalgici, stupirebbe vedere che quanto accaduto sembra essere successo proprio davanti agli occhi di un docente. L'insegnante, che si intravvederebbe nello spezzone del video, sembra essere rimasto impassibile di fronte ai saluti romani. Anzi, sembrerebbe annuire davanti al gesto, quasi in segno di approvazione. "Credo che si sia trattato di un supplente rimasto solo un anno: quest'anno non insegna più da noi – ha dichiarato il preside sull'atteggiamento del docente – Ma l’esperienza mi fa essere prudente, non mi lancio in previsioni".

Le indagini in corso

Nel frattempo, però, alcuni approfondimenti da parte della polizia avrebbero accertato che il video sarebbe stato girato lo scorso anno. Non è escluso che gli investigatori della Digos della polizia di Stato possano presto trasmettere all'autorità giudiziaria il risultato delle loro prime indagini sull'episodio.