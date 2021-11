Sale sulla Torre di Santa Bibiana per vedere il panorama, studente francese precipita e muore La salma del 21enne è stata recuperata dai Vigili del Fuoco. Sembra che il ragazzo fosse salito sulla Torre di Santa Bibiana per vedere il panorama, ma abbia perso l’equilibrio.

A cura di Natascia Grbic

Uno studente francese di 21 anni è caduto dalla torre di Santa Bibiana, di proprietà delle ferrovie, in via Giovanni Giolitti 287, a Roma. Il ragazzo, che si trovava con alcuni amici e voleva vedere il panorama, è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta questa mattina verso l'alba: inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con il nucleo specialistico SAF perché l'operazione non era affatto semplice: la salma del 21enne si trovava in una cisterna, e per recuperarla sono state necessarie specifiche manovre tecniche.

Studente cade dalla torre di Santa Bibiana: indaga la Polfer

Sulla vicenda indaga la Polfer. Dalle prime informazioni emerse, sembra si sia trattato di un tragico incidente. Gli agenti hanno ascoltato gli amici della vittima, che hanno dichiarato di avere prima passato la serata tutti insieme, e poi di essere saliti sulla torre per vedere il panorama. Il 21enne ha però perso l'equilibrio, scivolando nella cisterna interna. A dare l'allarme sono stati gli amici che si trovavano con lui e che hanno assistito impotenti alla scena, non riuscendo a fare nulla per salvarlo. Il ragazzo, di cui non sono state diffuse le generalità, si trovava in Italia per motivi di studio: quello di ieri doveva essere un normale sabato sera da passare insieme agli amici, ma è invece finito in tragedia. Il cadavere del giovane è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che è molto probabile disponga l'autopsia.